Présentation - Manifeste M.i.21. : DS dévoile son futur intérieur

Lorsqu’une marque premium débute, elle se doit afficher ses atouts en matière de luxe et de technologie. Et jusqu’à présent, chez DS, né en 2015, il fallait montrer un certain savoir-faire, et le faire savoir, en affichant des matières nobles, des boutons et des écrans apparents, signes extérieurs de high-tech.

Mais pour Thierry Metroz, le patron du style de DS, cette époque est désormais révolue. Les modèles actuels (DS3, DS4, DS7 et DS 9) ont fait le job dans ce domaine, et leurs remplaçants, ou les nouveaux modèles prévus dans 5 ans, n’auront plus rien à prouver en la matière. Les futurs clients de 2028 sauront-ils que leur auto est bourrée de techno ? C’est en tout cas ce que pense le patron du style DS avec son Manifeste M.I.21, conçu par Thomas Bouveret, responsable du design intérieur de la marque.

Ce Manifeste au drôle de nom, n’est pas un concept car pour autant, mais réellement, une illustration du futur, tel que DS le conçoit. Et un « outil de travail », tel que Thierry Metroz le souhaite. C’est aussi un message envoyé à tous : le luxe de demain sera simple et sobre. À bord des DS de la fin de la décennie, pas de boutons, pas d’aspérités, mais du calme et de la volupté, apportés par la douceur de couleurs alternant entre le métal, le pastel et un bleu-vert de lagon.

Un seul écran, transparent à la demande

Le luxe passe aujourd’hui par la multiplication des écrans ? Dans les DS du futur, il n’y en aura qu’un, mais il va courir d’un bord à l’autre de la planche. Sauf qu'il disparaîtrait à l’envie, en devenant totalement transparent. Cet écran unique pourrait bien devenir tendance rapidement, puisqu’Audi exploite la même veine avec son Activsphere, dont l’immense dalle disparaît carrément dans la planche de bord. À bord de la future allemande il faudra chausser des lunettes de réalité virtuelles pour avoir quelques informations essentielles, mais chez DS, rien de tout cela, il suffira de réactiver l'écran rétroéclairé pour disposer de toutes les données nécessaires. Évidemment, de petites dalles sont disposées sur les contre-portes pour les réglages basiques des lève-vitres ou des rétroviseurs

Le son comme à la maison

Chez DS, on s’est également aperçu qu’à la maison, on n’écoutait plus de musique avec une montagne d’enceintes, mais avec un unique haut-parleur. « Alors que dans les voitures, même les plus récentes, on ne compte même plus le nombre de HP » a remarqué Thierry Metroz. Alors, dans son Manifeste, il n’y a qu’une enceinte, toute ronde, disposée entre les sièges passagers avant, et capable de diffuser le son dans tout l’habitacle. Là encore, il s’agit d’une tendance qui pourrait fleurir, d’ailleurs Ford a adopté lui aussi la source sonore unique avec une barre qui court le long de la planche de bord de son nouvel Explorer.

Cette boule sonore ronde est le seul élément au bas de la planche de bord entièrement vitrée et qui laisse passer la lumière. Un flux de lumière qui devrait aussi arroser l’habitacle grâce à des vitres agrandies qui pourraient signer l’arrêt de mort des minuscules ouvrants façon meurtrières de châteaux forts qui ont fait le bonheur des SUV et de leurs concepteurs pendant des années.

Des rondeurs jusque dans les contre-portes

Cette boule de son ronde, située entre les passagers avant, est également l’un des thèmes forts de ce Manifeste, puisqu’on en retrouve la forme dans les contre-portes, à la manière de la défunte Citroën C6. Elles sont réalisées dans de superbes matières naturelles ou recyclées très douces au toucher.

D’ailleurs, on pourra les toucher dès ce matin, puisque le Manifeste DS est exposé durant toute la durée du salon des métiers d’art "Révélations" au Grand Palais Éphémère à Paris qui ferme ses portes dimanche soir. Les équipes de DS seront sur place, et comptent bien noter scrupuleusement les remarques des visiteurs. Ils auront cinq ans pour modifier les futurs intérieurs des autos de la marque grâce à ces réflexions.