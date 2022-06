Nouveau Mitsubishi ASX : la liste des motorisations

Disons-le tout net, le futur Mitsubishi ASX sera un dérivé du Renault Captur et il n'aura plus rien à voir avec le précédent Mitsubishi ASX qui a été produit de 2010 à 2021. Assemblé dans la même usine à Valladolid en Espagne, ce nouveau modèle reprend la plateforme CMF-B du modèle français. Afin de se distinguer de son cousin technique, il affichera un style à la Mitsubishi (en particulier sa face avant), un design original dont on peut se faire une petite idée sur l’illustration proposée par le constructeur japonais.

Hybride et hybride rechargeable

Sous son capot de l’inédit pour Mitsubishi, puisque l’ASX aura droit à une motorisation hybride HEV, c’est une première européenne pour la marque. Cette motorisation associe un moteur essence 1,6 litre à deux moteurs électriques : un "e-moteur" et un démarreur haute tension de type HSG (High-Voltage Starter Generator). Ce modèle est équipé d’une batterie de 1.3 kWh et d’une boîte automatique multimode à crabots. Puissance : 145 ch. Rejets de CO2 : 107-113 g/km. Et ce n'est pas tout puisqu'il y aura aussi de l’hybride rechargeable avec un bloc thermique, associé à deux moteurs électriques et une batterie de 10,5 kWh. La boîte automatique multimode sera également à crabots. Mitsubishi annonce une puissance de 160 ch et des rejets de CO2 de 30 à 31 g/km en fonction de la finition.

Des blocs essence aussi

L’offre de motorisations de ce SUV citadin sera complétée par deux moteurs essence. Tout d'abord on aura droit à un 1.0 MPI-T trois cylindres turbo d’une puissance de 91 ch. Il sera associé à une boîte manuelle à six rapports et rejettera de 132 à 136 g/km de CO2. Ensuite viendra un moteur plus puissant, un quatre cylindres turbo 1.3 DI-T. On pourra l’associer à une boîte manuelle à six rapports (140 ch, rejets de CO2 de 130 à 134 g/km) ou à une boîte (DCT7). On aura droit alors à une puissance de 158 ch et des rejets de CO2 compris entre 131 et 137 g/km.

Merci qui ? Merci Renault Captur

Vous l’aurez compris, il s’agit des motorisations du Renault Captur adaptées au modèle japonais. Cette association technique permet de réduire les coûts de développement et de production de manière conséquente. La possibilité pour Mitsubishi de proposer deux nouveaux modèles (rappelons que la future Mitsubishi Colt sera proche techniquement d’une Renault Clio) en synergie avec le Losange, c’est ce qui a permis à Mitsubishi de changer d’avis et de rester en Europe, alors qu’il était prévu que la marque japonaise quitte le vieux continent. Cela permet également à Mitsubishi de se doter de modèles rapidement, le futur Mitsubishi ASX sera en effet dévoilé en septembre 2022 pour un lancement au printemps 2023. Nous connaîtrons alors les prix de ce modèle qui selon nos estimations devrait être proposé à un tarif moins élevé que celui du Renault Captur, afin d’attirer plus facilement le client.