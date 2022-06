Présentation - Restylée, la Toyota Corolla 2023 gagne de la puissance

La Toyota Corolla est la voiture la plus vendue au monde avec plus de 50 millions d’exemplaires ! Et pour vendre encore plus, Toyota poursuit le développement de son modèle vedette et lui offre un restylage pour 2023. Ce restylage concerne tous les membres de la famille Corolla que ce soit la berline cinq portes, le break Touring Sports, la version GR Sport et la carrosserie quatre portes qui n’est pas vendue chez nous.

En ce qui concerne le design de l’auto, on ne note pas de grands changements avec pour les carrosseries berline et break avec de simples modifications du maillage de la calandre, des enjoliveurs d’antibrouillard, des jantes en alliage, tandis qu’à bord de nouveaux graphismes et motifs en relief apparaissent. La version GR Sport est dotée de nouvelles jantes alliage 18 pouces, d’un nouveau bouclier arrière avec protection inférieure redessinée et à bord on trouve une nouvelle des sièges avec le logo GR en relief dans l’appuie-tête, un logo GR sur le bouton de démarrage… Deux nouvelles teintes de carrosserie apparaissent : Bleu Genièvre et Gris Atlas.

Si l’aspect visuel varie peu, c’est sous le capot qu’il y a le plus de modifications. On y découvre la nouvelle génération (la cinquième) de la motorisation hybride de Toyota qui a fait ses débuts il y a maintenant 25 ans sous la toute première Prius. Deux motorisations hybrides sont toujours au programme de la Toyota Corolla 2023 : l’une à bloc thermique de 1,8 litre et l’autre à moteur thermique de 2 litres toutes deux recevant l’appoint d’un électromoteur. Les modifications apportées à ces deux motorisations sont substantielles. Ainsi la motorisation 1.8 voit sa puissance cumulée évoluer, passant de 122 ch à 140 ch, tandis que la motorisation 2.0 passe de 184 ch à 196 ch.

Ces augmentations de puissance permettent à la Toyota de voir ses performances améliorées. Équipée de la nouvelle motorisation 1.8, la Toyota Corolla passe de 0 à 100 km/h en 9,2 secondes contre 10,9 secondes précédemment. À noter que les rejets de C02 de cette version devraient rester inchangés à 102 g/km. Avec la motorisation hybride 2.0, les 100 km/h sont atteints en 7,5 secondes, soit un gain d’une demi-seconde tandis que les rejets de CO2 devraient diminuer de 3 g/km à 107 g/km. Tous ces gains ont été rendus possibles par des modifications sur les moteurs thermiques essence et électriques ainsi que sur l’unité de puissance (PCU) et l’ensemble boîte-pont. Enfin, la batterie lithium-ion a perdu du poids (- 18 kg) tout en étant plus puissante. Toyota précise que les accélérations sont désormais rendues plus naturelles avec moins de linéarité, c’est-à-dire que l’accélération reflète plus fidèlement l’action sur la pédale d’accélérateur. Ce que nous ne manquerons pas de vérifier lors du premier essai de cette Toyota Corolla 2023.

En plus d’une amélioration des performances, la Toyota Corolla reçoit les dernières évolutions du système multimédia avec un écran central de 10,25 pouces (26 cm de diagonale) avec graphisme haute définition et traitement antireflet. Cette auto pourra bénéficier également d’un combiné d’instrumentation digital de 12,3 pouces (31,4 cm) avec quatre modes de visualisation disponibles : Casual, Smart, Sport et Tough. Pour une navigation actualisée, les nouvelles Toyota Corolla bénéficieront de série quatre ans d’abonnement à Toyota Smart Connect pour recevoir les mises à jour en temps réel. Et le conducteur pourra utiliser également un nouvel assistant vocal pour commander le système multimédia et certaines fonctions du véhicule.

Dernières améliorations, celles dévolues à la sécurité et aux assistances de conduite. Ainsi l'assistant de trajectoire est capable désormais de réagir aux véhicules venant en sens inverse, on trouve également une aide à l’évitement des collisions lorsque le véhicule tourne à une intersection, une assistance à la réduction de la vitesse dans les virages et à l'évitement des collisions latérales, etc.

La nouvelle Toyota Corolla sera commercialisée au cours du premier trimestre de l’année 2023.