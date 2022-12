La première génération de « CH-R » (pour coupé high-rider) a été une franche réussite. Le modèle japonais à mi-chemin entre la catégorie des SUV urbains et compacts s’est écoulé à près de 600 000 exemplaires depuis 2016 en Europe. Son style affirmé et sa motorisation hybride ont largement contribué à ce succès.

dailymotion Présentation - Toyota CH-R Prologue (2023) : encore plus branché

Son remplaçant, présenté sous la forme d’un showcar baptisé « Prologue », donne quelques indications sur ce que sera la deuxième génération, attendue pour 2024. Comme le premier, du nom, il a été dessiné en France, par l’un des centres de style Toyota Europe basé à Nice. Le cahier des charges établi par les dirigeants était simple : « faire encore plus audacieux ».

Et pour le coup c’est plutôt réussi. Vous avez sous les yeux, à 90% près, ce que sera le modèle de série attendu pour début 2024. On retrouve la silhouette de coupé bien accentuée, des flancs en relief et un coloris bi-ton spécifique qui donne du peps à la ligne en enveloppant toute la partie arrière de la voiture, comme sur la dernière Aygo X.

La face avant baptisée « hammerHead », traduisez littéralement tête de marteau, est composée d’une calandre 3D et d’une signature lumineuse très fine. Cet ensemble qui pointe vers l’avant prend des allures de requin, selon les designers. Les rétroviseurs caméra, eux , ne devraient pas être reconduits sur le modèle de série. Malheureusement on ne peut en vous dire davantage concernant l’intérieur gardé confidentiel pour le moment. Mais il y a fort à parier que l’on retrouvera le nouvel écran multimédia de 10, 25 pouces.

Le prochain CH-R, reconduit sa motorisation hybride non rechargeable qui a contribué à son large succès en Europe. L’offre s’enrichit d’une motorisation hybride rechargeable, dont les données les techniques sont aussi confidentielles pour le moment. Cette technologie, devrait apporter au passage une transmission intégrale. Une première pour le CH-R.