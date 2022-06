Présentation vidéo - BMW X1 : thermique et aussi électrique

Apparue en 2015, la seconde génération de BMW X1 a confirmé et même dépassé le succès de la première. Ainsi, il s’en est écoulé plus d’un million dans le monde avec 70 000 exemplaires rien que pour la France sur cette même période faisant de lui le SUV de BMW le plus vendu dans l’Hexagone, mais également le deuxième véhicule préféré des clients de la marque bavaroise. L’engouement autour de ce modèle est indéniable.

Le X1 a toujours été le SUV le plus accesible de BMW. Petit frère du X3, il bénéficie aujourd’hui d’une troisième génération qui reprend bien évidemment les codes stylistiques de la marque. Ainsi, il arbore désormais comme le Série 2 Active Tourer, le monospace de la marque avec lequel il partage sa plateforme, sa calandre, qui est désormais plus large et plus haute. Elle se différencie des autres modèles par des petits détails au niveau des barrettes, qui la rende toute simplement unique. BMW a souhaité donner un certain dynamisme comme en attestent les lignes de caisse marquées sur le capot, mais aussi avec une ligne de toit fuyante. Tout cela s’accompagne de projecteurs effilés qui héritent d’une signature lumineuse spécifique qui fait écho à celle de l’arrière composée notamment de feux qui débordent sur les ailes et le coffre.

Avec un accroissement de toutes dimensions que ce soit la longueur à 4,50 m (+ 5,3 cm), de la largeur à 1,85 m (+ 2,5 cm), de la hauteur à 1,64 m (+ 4,4 cm) et enfin de l’empattement à 2,69 m soit 2 cm de plus qu’auparavant, le X1 cuvée 2022 se débrouille plutôt bien en matière d’habitabilité et il est possible de profiter d’une banquette arrière coulissante sur 13 cm et des dossiers réglables en option. Attention, ces deux éléments sont indisponibles sur les versions électriques et hybrides rechargeabes.

Le volume du coffre varie selon les motorisations. Avec les moteurs thermiques, celui-ci oscille entre 540 et 1 600 litres soit 35 litres de plus que la précédente génération. Comptez 490 litres pour les versions électrifiées. De série, la banquette se replie selon le schéma 60/40 et il faudra passer par la case option pour disposer d’une banquette rabattable en 40/20/40, qui n’est pas disponible en électrifié.

À l’intérieur, on retrouve la planche de bord du dernier Série 2 Active Tourer qui se caractérise par une double dalle numérique courbée qui se compose d’un écran de 10,25 pouces face au conducteur et d’un écran multimédia tactile de 10,7 pouces qui reçoit le dernier système d’exploitation particulière fluide et agréable à utiliser. Comme sur les derniers modèles de la marque, la molette commandant le système multimédia disparaît. Ce X1 utilise également l’organisation du monospace compact avec une console centrale qui permet de dégager de nombreux rangements en dessous d’elle. Certaines astuces comme la possibilité de plaquer votre téléphone contre le bas de la console centrale durant sa recharge par induction sont toujours d’actualité. L’assemblage et la qualité des matériaux sont de très bon niveau.

Une version électrique inédite

La principale nouveauté de cette nouvelle génération de X1 est l’apparition d’une version 100 % électrique dénommée iX1. Celle-ci sera animée par un moteur de 313 ch (un moteur sur chaque essieu) alimenté par une batterie de 62 kWh qui lui permet de parcourir jusqu’à 448 km en tout électrique. Elle se distinguera, sur le plan esthétique – comme le iX3 d’ailleurs – par des touches de bleu sur la carrosserie et dans l'habitacle - . Le X1 sera aussi disponible en thermique avec deux essence (150 et 210 ch) ainsi que deux diesel 210 et 218 ch). Comme sur le Série 2 Active Tourer, le X1 sera décliné en hybrides rechargeables avec deux niveaux de puissance (245 et 326 ch). Ces deux versions seront équipées d’une batterie de 14, 2 kWh leur permettant de parcourir 89 km en tout électrique. Un beau résultat.

Le nouvel X1 arrivera en concessions dans ses déclinaisons thermiques au mois d’octobre prochain à des tarifs qui oscilleront entre 42 750 et 61 170 €. Les versions 100 % électriques et hybrides rechargeables arriveront en 2023. Leurs prix ne sont pas encore connus.