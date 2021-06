Présentation vidéo - Dacia Duster restylé (2021) : dans la continuité

Comme la Sandero, le Dacia Duster a très raidement su trouver son public. Si la première génération était particulièrement basique, la seconde est clairement montée en gamme avec un style et une présentation intérieure nettement plus flatteuse. Résultat, depuis son retour sur le devant de la scène, le Duster a réussi à se hisser toujours dans le Top 10 des meilleures ventes en France. Une vraie performance.

Toutefois, après presque 4 ans de carrière, Dacia a désiré apporter quelques modifications à son SUV. Ainsi, vu l’engouement suscité, il ne fallait pas s’attendre à des profondes modifications.

Ainsi, les principaux changements portent sur l’adoption de nouveaux projecteurs qui adoptent la nouvelle signature lumineuse en forme de flèche déjà vue sur la Sandero et que l’on retrouve également au niveau des feux arrière.

La calandre hérite pour sa part de décorations inédites mais elle n’arbore pas encore le nouveau logo de la marque roumaine fraîchement dévoilée. Il faudra attendre le prochain modèle de Dacia qui sera dévoilé à l’occasion du Salon de Munich début septembre. Parmi les autres nouveautés, on notera un becquet redessiné afin d’améliorer l'efficience, des jantes au design inédit et une nouvelle couleur de lancement dénommée « Orange Arizona ».

Quelques retouches intérieures

À l’intérieur, les évolutions concernent l’introduction d’un écran multimédia mesurant désormais 8 pouces. Celui-ci intègre deux nouveaux systèmes multimédias. Le Media Display intègre la radio, le Bluetooth, Apple Car Play et Android Auto. Le Media Nav hérite de la navigation mais aussi de la connectivité sans fil pour Apple Car Play et Android Auto.

À cela s’ajoute l’arrivée d'une nouvelle console centrale haute entre les sièges, avec un large accoudoir coulissant sur 70 mm. Cette console intègre un rangement fermé de 1,1 litre et deux prises USB accessibles pour les passagers arrière. Dacia a également modifié la forme des appuie-tête directement repris de ceux de la dernière Clio. Pour le reste, la présentation reste fidèle à celle du Duster d’avant restyling avec une planche de bord robuste au design agréable. La qualité des matériaux reste basique mais rien de choquant en cela.

Bien évidemment, les aspects pratiques demeurent inchangés avec une habitabilité arrière généreuse et un volume de chargement du même acabit avec 478 litres.

Moins de moteurs

Pour ce qui est des moteurs, Dacia simplifie la gamme puisqu’un seul diesel ne sera disponible. Il s’agit du dCi 115 ch. En essence, l’offre se compose des TCE 130 et 150 ch, qui sera disponible uniquement avec la boîte automatique à double embrayage EDC qui fait son grand retour sur le Duster à cette occasion. La bi-carburation essence/GPL ( ECO-G) qui est l’une des spécifiés demeure bien évidemment au catalogue. Ce moteur profite d'un réservoir de GPL plus grand (près de 50 % en plus). De quoi gagner l'autonomie avec désormais 1 235 km possibles grâce aux deux réservoirs.

Une entrée de gamme plus onéreuse

Les tarifs sont maintenant compris entre 14 490 et 22 900 €. Ils restent toujours aussi imbattables mais on ne peut remarquer la forte augmentation de l’entrée de gamme (+2 000 €) due à la disparation du niveau « Access » - très peu vendu et très coûteux à produire. La gamme débute désormais à la finition « Essentiel » qui perd la climatisation mais son prix d'environ 1 000 €. De quoi pouvoir se l'offrir en option vendue 900 €, ce qui revient à un gain de près de 100 €. Le niveau haut de gamme « Prestige » concentre toujours la majorité des ventes puisqu’il représente 4 ventes sur 5.

Comme on pouvait s’y attendre vu les chiffres de vente, Dacia n’a pris aucun risque avec le restyling de son Duster. L’engouement autour de ce SUV devrait perdurer. Les essais de ce Dacia restylé interviendront à la fin du mois d'août pour une commercialisation dans la foulée en septembre.