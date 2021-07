Présentation vidéo - MG Marvel R (2021) : l'ère d'électron

Pour ceux qui ne connaissent pas encore le MG du 21 ème siècle, voici un petit récapitulatif. MG Motor est une célèbre marque née dans les années 30. La firme britannique a été absorbée par le groupe chinois SAIC en 2007 avant d'effectuer son retour au printemps 2020 sur le marché européen, mais aussi en France, avec un SUV urbain 100% électrique appelé ZS.

Surprise : malgré une unique concession située à Paris et une notoriété à reconstruire, les ventes ont été au-delà des espérances. Après ce joli coup, MG est bien décidé à renforcer ses bases sur notre territoire. D'ailleurs, la marque a depuis lancé un SUV compact hybride rechargeable, l'EHS, et étendu son réseau à plus de 80 points de vente en France.

Aujourd’hui, MG passe la vitesse supérieure avec le Marvel R, un SUV familial premium. Long de 4, 67 m, il se positionne entre une Volkswagen ID.4 et la prochaine Tesla Model Y. Il est le clone du modèle éponyme chez Roewe, une marque chinoise qui appartient au groupe SAIC. Le Marvel R est fabriqué en Chine, à Nanjing, dans une usine SAIC/Volkswagen (coentrenprise).

Le design est soigné et reprend les attributs esthétiques répandus à l’heure actuelle sur le marché de l’électrique. A savoir une calandre fermée, des poignées affleurantes ou encore des feux LED rejoints par un bandeau lumineux.

A bord, MG grimpe d’une marche sur l’échelle de la qualité. L’habitacle est moderne et les matériaux sont de qualité. Il se compose d’une instrumentation 100 % numérique et d’un écran tactile géant de 20’’ placé en position verticale. Celui-ci déçoit par sa résolution de piètre qualité et par sa lenteur d'éxecution. Il empiète également sur l'espace aux jambes du conducteur, dommage.

Le Marvel R offre une panoplie complète d'équipement dont un système de conduite autonome de niveau 2, la navigation avec alertes trafic, la connectivité Android Auto/Apple CarPlay mais aussi la musique Amazon Prime ou encore le hotspot Wifi. La liste est non exhaustive et vous l'aurez compris, ce Marvel R est ultra équipé et bénéficie d'une gamme simple composée de 3 niveaux de finition.

L’espace aux places arrière s’avère très correct pour deux adultes qui apprécieront une banquette bien moelleuse. Malheureusement le volume de coffre lui déçoit avec seulement 357 litres à disposition. Pour une voiture de ce gabarit c’est peu. Toutefois, la version 2 roues motrices (propulsion) ajoute un rangement additionnel de 150 litres sous le capot.

Deux versions sont d'ores et déjà proposées : une première en propulsion de 180 ch (deux moteurs sur le train arrière), et une seconde en quatre roues motrices de 288 ch (trimoteurs). Cette dernière est capable d’atteindre 200 km/h de vitesse maximale et assure le 0 à 100 km/h en 4.9 secondes. Pas mal.

Les deux partagent le même pack de batterie de 70 kWh, avec des autonomies respectives de 402 et 370 km selon le cycle WLTP. C’est moins par exemple comparé à une Volkswagen I.D4 ou un Skoda Enyaq, équipés d’une batterie de 77 kWh.

Ce Marvel R embarque par ailleurs un chargeur de 11 kW, mais la marque ne précise pas la puissance maximale de charge en courant continu. Elle annonce un "plein" à 80 % en 40 minutes environ. En revanche, sachez que ce Marvel R est doté de la technologie V2L (courant bi-directionnel) qui lui permet d'alimenter des éléments extérieurs comme un smartphone ou même une autre voiture électrique.

Les tarifs pour la France n'ont pas encore été établis mais ils seront compris entre 40 000 et 50 000 €, soit environ 5 000 € de moins par rapport à la concurrence de puissance équivalente, équipée d’une batterie de même capacité.