Avec seulement deux voitures au catalogue et une transition vers l’électrique pas vraiment bien négociée, Smart était en difficulté. Pour assurer son avenir, la filiale du groupe Daimler s'est alliée au constructeur chinois Geely, son premier actionnaire et actuel propriétaire de Volvo.

dailymotion Présentation vidéo - Smart Concept #1 : Smart is back

Smart est désormais une coentreprise détenue à parts égales entre Daimler et Geely. Le premier dessinera les futurs modèles et le second les produira. Un partenariat « gagnant-gagnant » qui va permettre au géant allemand de développer toute une gamme de véhicules électriques et de renforcer sa présence dans l’empire du milieu.

Dès 2022, les nouvelles Smart seront fabriquées en Chine, et non plus en France (à Hambach, en Moselle) où la production de la Fortwo actuelle sera assurée jusque 2024. Date à laquelle la "Smartville" cèdera son outil de production au constructeur britannique Ineos qui y fabriquera le Grenadier, un 4x4 thermique de 5 mètres.

Le concept #1 est le premier modèle de cette nouvelle entité. Il s’agit d’un SUV compact long de 4, 29 m. Un segment sur lequel Smart n’était pas présent. Il est 100 % électrique et permettra au constructeur d’étoffer son offre et de conquérir de nouveaux marchés.

Cette nouvelle ère est l'occasion de changer de style. Le design de ce concept est très épuré. Aucune aspérité n’apparaît sur la carrosserie où les galbes prédominent. Parmi les signes distinctifs on remarque les poignées "tactiles" dissimulées dans la porte, le toit flottant contrasté et cette face avant inédite en forme de masque. Des optiques en forme de Y y prennent places et sont reliées par un bandeau lumineux. Chic et moderne, le concept #1 met toutes les chances de son côté pour venir concurrencer le Mini Countryman.

Le concept reçoit des portes à ouverture antagoniste. Ici, le pied milieu a été supprimé pour faciliter l’accès à bord. Un élément que l'on ne retrouvera pas sur le modèle de série. Dans cet habitacle baigné de lumière on découvre une planche de bord originale, épurée et toute en rondeur. En son centre trône un écran multimédia de 13’’ équipé d’une intelligence artificielle qui apprend les habitudes du conducteur pour lui proposer des solutions pour naviguer plus facilement à travers les différents menus. Ici, la console centrale fusionne avec le tunnel de transmission ce qui donne un aspect flottant.

La base électrique a permis de repousser les roues dans les coins afin de maximiser l’empattement. Le concept est ici aménagé pour quatre adultes mais le modèle de production disposera bien de cinq places. C’est très prometteur car il offre un bel espace aux places arrière avec un plancher bien plat pour loger les pieds.

Le constructeur reste discret sur la partie technique de ce concept. Le développement de la plate-forme a été confié à Geely. On sait pour le moment qu’elle peut accueillir un, deux ou trois moteurs électriques et offrir une autonomie maximum de 430 km grâce à son pack de batteries logé dans le plancher. Branchement sur des bornes de recharge rapide, mises à jour à distance et aides à la conduite dernier cri sont également annoncés. Cette fois-ci, Smart entre de plain-pied dans le monde de l’électrique.

Le SUV de série découlant de ce Concept #1 sera dévoilé dans le courant de l'année 2022 pour une mise à la route début 2023.