Présentation vidéo - Suzuki Swift (2024) : la ballerine

En France, la Swift, c’est la poule aux d’or de Suzuki. La citadine craquante et accessible représente la meilleure vente de la marque dans l’Hexagone. Dans le monde la Swift a rencontré le même succès avec près de 9 millions d’exemplaires vendus depuis son introduction sur le marché en 2004.

Cette quatrième et nouvelle génération conserve le cahier des charges initial. À savoir une longueur et un poids contenu. Bâtie sur la plateforme de l'actuelle, la japonaise mesure 3,86 mètres de long et son poids reste sous la tonne. Face à ses concurrentes traditionnelles, les Peugeot 208 et Renault Clio, la japonaise est une ballerine.

La Swift conserve son style chic qui a fait le succès des précédentes générations. On retrouve la calandre ovale noire, les feux de jour en L, mais le design devient plus minimaliste. Les rondeurs laissant place à des plis et des arêtes de carrosserie. A l’arrière les évolutions sont un peu mois percutantes. Les feux à trois étages et le bouclier ont été revus. Pour mettre en avant ce nouveau design, Suzuki à ajouter de nouveaux coloris ce qui porte à neuf teintes et quatre combinaisons bi-ton, possibles.



A bord, la japonaise gagne en qualité de présentation. Le design vieillot n’est plus. Les plastiques durs, « à la japonaise » sont toujours présents en nombre mais ils sont davantage mis en valeur, notamment par des assemblages de couleurs sur la planche de bord et les intérieurs de porte. La Swift offre toujours une position de conduite instinctive. Les commandes tombent facilement sous la main et les informations sont lisibles. Quant aux rangements plutôt traditionnels, ils sont bien dimensionnés.

Au centre, d’une planche de bord orientée vers le conducteur, trône un système multimédia de 9 pouces. Ce dernier n’est pas le plus performant du marché mais il a le mérite d’être assez réactif et surtout facile à prendre en mains. La résolution et les graphismes de l’interface de navigation (de série) sont en revanche restés au 20 ème siècle. Toutefois, il est équipé des connectivités CarPlay et Android sans fil et d’une reconnaissance vocale.

Le plein d'équipements de sécurité

La Swift gagne aussi plusieurs aides actives à la conduite comme la détection les véhicules, des cyclistes et des piétons, une alerte de collision latérale et la détection de la somnolence, le régulateur de vitesse adaptatif, la détection des angles morts, etc. La plupart de ces équipements disponibles de série permettent à la Swift de se mettre en conformité avec la nouvelle directive européenne sur la sécurité routière « la réglementation relative à la Sécurité Générale » (GSR 2) qui entrera en vigueur en juillet 2024. Ces dispositifs obligatoires vont impacter le prix de vente de la Swift. En parallèle, Suzuki reconduit une application à télécharger sur son smartphone pour localiser sa voiture et obtenir l’historique de conduite ou des notifications de maintenance.

Malgré une longueur contenue, la Swift offre un espace correct aux places arrière. Pour deux adultes. A trois, ce sera plus compliqué notamment en raison du tunnel de transmission (présent pour la version 4 roues motrices). On regrette aussi le dessin de l’assise de la banquette. Cette dernière aurait mérité d’être un peu plus creusée pour renforcer le maintien et le confort. Quand au coffre, avec 265 litres, il ne fait pas de miracles. Il se place dans la moyenne basse de la catégorie mais s'avère suffisant pour un citadin. Bon point, un logement pour une roue de secours temporaire est présent sous le plancher.

Au lancement en France prévu au printemps prochain Suzuki commercialise une unique motorisation. Le 4 cylindres disparaît et laisse sa place à un nouveau trois cylindres essence atmosphérique de 81 ch. Ce dernier reprend la recette d’hybridation légère (12v) de la marque. Ce système convertit en électricité l'énergie cinétique générée lors de la décélération, la stocke dans la batterie lithium-ion pour assister le moteur lors de l'accélération, améliorant ainsi le rendement énergétique. L’ensemble promet un couple maxi de 110 Nm et des consommations en baisse. A vérifier à l’occasion de l’essai. En option, les clients pourront opter pour la transmission intégrale Allgrip qui reste unique sur le créneau des petites citadines. La boîte automatique CVT sera également proposée en option.



Les tarifs n’ont pas encore été révélés mais la Swift devrait restée fidèle à sa réputation de citadine attractive. On estime son prix de départ entre 18 et 19 000 € assorti d’une garantie de 3 ans ou 100 000 km. Au regard de l’équipement proposé le modèle reste intéressant. Le lancement en France est prévu au printemps 2024.