Rarement le lancement d'un utilitaire, d'un ludospace ou d'un monospace, puisqu'il est tout cela à la fois, n'aura suscité autant de rumeurs, d'émotion, de curiosité et d'attente, depuis le premier concept car de l'engin, dévoilé au salon de Detroit en 2017. Mais le Volkswagen ID Buzz est plus qu'un nouveau modèle électrique : c'est la résurrection des années Woodstock, la renaissance de la voiture des surfeurs californiens comme des babas cool du Larzac. Car le Combi est de retour, avec une ligne différente, mais bourrée de références et avec une motorisation électrique comme il se doit.

dailymotion Présentation vidéo - Volkswagen ID Buzz : en passant à l'électrique, le Combi a-t-il trouvé la combine ?

D'emblée, corrigeons une erreur. Cet ID Buzz (que l'on prononce Aidi Beuze et non Idée Buse) est plus proche du Combi T2 que de l'originel T1 de 1950. Ce second opus, commercialisé en 1967 se distinguait de son prédécesseur par l'adoption d'un pare-brise total, et non plus des deux vitres séparées du premier modèle.

Une ligne plus anguleuse

Le nouveau venu n'en reprend pas seulement cet élément, mais aussi l'immense logo VW au milieu de la face avant, ainsi que les ouïes d'aération, devenues fictives, à l'arrière sur le dernier montant. Évidemment, pour rappeler l'auto d'antan, le minibus allemand sera disponible en version bicolore. Pour le reste, ce Combi, que l'on appellera T7, s'offre une ligne un peu plus profilée et plus anguleuse ; histoire de le faire entrer dans le XXIe siècle et d'obtenir un joli CX de 0,28.

À l’intérieur peu de choses rappellent le minibus original. Et pour cause. La planche de bord est proche de celle de l'ID4, avec ses deux écrans numériques, dont une dalle centrale de 12 pouces. Mais l'ID Buzz innove par rapport au SUV, avec un emplacement de recharge par induction pour le smartphone idéalement placé près du volant et deux boîtes à gant plutôt accessibles et plutôt bien intégrées dans la planche.

La position de conduite rappelle elle aussi l’ancien combi, avec une assise bien droite et un volant placé plus à l'horizontale que sur les voitures modernes. À l'arrière, c'est une vaste banquette, et non des sièges séparés, qui accueillent trois passagers dans d'excellentes conditions. Quant à leurs bagages, les 1 160 l de la soute, ne devraient pas les décevoir.

Si la forme de ce nouveau combi rappelle quelque peu son ancêtre, on pourrait s'imaginer qu'il n'en va pas de même de son moteur et de son architecture. Et pourtant, comme les T1 et T2, l'ID Buzz voit son moteur passer à l'arrière. L'avantage est indéniable. Non seulement ce déménagement permet de se passer d'un capot, qui serait en rupture avec la ligne d'un combi, mais en plus, il transforme le rayon de braquage qui ne dépasse pas 11 m, soit à peine plus qu'une citadine. Un exploit avec une auto de 4,71 m.

Ce moteur situé à l'arrière, sous le plancher, n'est pas inconnu. Il s'agit du bloc de 204ch de l'ID4, puisque la plateforme MEB est similaire. Ce bloc est gavé par les watts de la batterie de 77 kWh située sous le plancher également. La vitesse est limitée à 145 km/h pour une autonomie qui pourrait atteindre 450 km.

Évidemment, un combi qui se respecte est également disponible en version purement utilitaire. Ce sera le cas de cet ID Buzz, rebaptisé Cargo pour l'occasion qui perdra quelques vitres au passage, et quelques équipements, qui devraient être fort complets sur le modèle civil. Le moteur, quant à lui sera similaire sur les deux versions qui débarqueront dès la rentrée de septembre à un tarif qui n'est pas encore connu, mais qui devrait débuter aux alentours de 60 000 euros. Les surfeurs et les babas du Larzac ont 7 mois pour faire des économies.