Prévisions circulation du week-end de la Pentecôte : Bison Futé sort le drapeau rouge

Une semaine après l'Ascension, place à la Pentecôte, l'occasion d'un deuxième week-end prolongé. Dans ce contexte de déconfinement, avec la réouverture des lieux culturels et des terrasses des restaurants, les Français auront encore envie de s'échapper… et seront donc nombreux sur la route.

Vendredi 21 mai

Départs : rouge en Île-de-France et Rhône-Alpes, orange pour le reste du pays

Beaucoup prendront de l'avance, Bison Futé sort donc le drapeau rouge dès le vendredi dans le sens des départs. Mieux vaut quitter l'Île-de-France avant midi. Ce sera chargé en direction de la Normandie avec l'A13 Paris/Rouen/Caen jusqu'à 21 heures ! Ça coincera aussi du milieu de l'après-midi jusqu'à 21 heures sur les A7 entre Lyon et Orange, A9 entre Orange, Montpellier et Narbonne et l'A61 entre Toulouse et Narbonne.

Samedi 22 mai

Départs : rouge en Île-de-France, orange pour le reste du pays

La circulation sera chargée toute la journée sur les grands axes, notamment les A7, A9, A13. Cela ne se calmera qu'après 17 heures. Il faut partir de Paris avant 8 heures, ou après 15 heures. Il y aura de gros ralentissements sur l'A61 Toulouse/Narbonne de 10 à 12 heures.

Lundi 24 mai

Retours : rouge en Île-de-France, orange pour le reste du pays

Après un dimanche tout vert, l'heure sera aux retours. Ce sera toutefois moins chargé que pour la fin de l'Ascension, puisque le rouge se limite à l'Île-de-France. Il faut revenir sur la capitale avant 15 heures. Ce sera compliqué sur l'A7 entre Orange et Lyon de 11 à 17 heures. Attention sur l'A13 entre Caen et Rouen, de 14 à 19 heures. Ce sera difficile sur les A9 et A61 entre Narbonne, Montpellier et Toulouse en fin d'après-midi.