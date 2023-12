Prévisions de circulation : du rouge pour Noël

À quelques heures seulement du réveillon, ce vendredi marquera le début des vacances de Noël. La circulation devrait donc difficile en Île-de-France et dans les grandes agglomérations. En effet, les départs en vacances ou en week-end s’ajouteront aux déplacements habituels générés par l’activité économique, notamment les trajets travail-domicile, mais aussi aux derniers achats de Noël, qui devraient ajouter une difficulté supplémentaire aux abords des zones commerciales. Les départs pour les fêtes de Noël, qui occasionnent traditionnellement de nombreux déplacements, seront importants en région parisienne. La circulation y sera dense dès la fin de matinée en direction des différentes barrières de péages, notamment sur les autoroutes A6 et A10.

Au niveau national également, le flux des vacanciers sera significatif sur les grands axes avec notamment des ralentissements importants au départ et en direction de Lyon, plus particulièrement sur l’A7 dans la vallée du Rhône. Des difficultés de circulation sont également attendues autour des grandes métropoles.

La situation devrait toujours être compliquée ce samedi 23 décembre, avec une circulation très difficile en Île-de-France ainsi que sur l’ensemble du territoire sur l’ensemble de la journée avec des départs pour les vacances de Noël qui se poursuivront et s’ajouteront aux déplacements vers les zones commerciales.

Jusqu’au dimanche 24 décembre, en raison des ultimes achats de Noël, les axes desservant les zones commerciales connaîtront une circulation dense. Il en est de même pour les secteurs commerciaux des centres des grandes villes. L'usage des transports en commun sera donc à privilégier, autant que possible.

Noël passé, la circulation sera encore dense le mardi 26 décembre dès le tout début de l’après-midi sur les grands axes convergeant vers l’Île-de-France, notamment sur les autoroutes A 6 et A 10.

Les conseils de circulation de Bison Futé pour la période du 22 au 26 décembre

Dans le sens des départs

Vendredi 22 décembre

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 10h

- évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 12h à minuit

Samedi 23 décembre

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 6h

- évitez l’autoroute A6, entre Beaune et Lyon, de 7h à 17h

- évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 11h à 17h

Dans le sens des Retours

V endredi 22 décembre

- évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 13h à 17h

- évitez l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 16h à 18h

M ardi 26 décembre

- rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h00