Prévisions de circulation : quelques difficultés attendues à Paris ce vendredi

Voilà déjà sept semaines que les écoliers français ont repris le chemin de l’école. Une première étape dans cette année scolaire 2023-2024, marquée par les premières vacances de Toussaint.

Dès ce vendredi soir, ce sont toutes les zones, A (académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers), B (Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg), et C (Paris, Créteil, Versailles, Montpellier, Toulouse) ainsi que la Corse, qui seront en repos pour deux semaines.

Pour ce premier week-end des vacances de la Toussaint, les départs seront importants le vendredi, aux sorties des grandes agglomérations du milieu d’après-midi jusqu’en début de soirée. Des premiers départs qui se feront dans le contexte habituel des bouchons récurrents au sein des métropoles et leur périphérie.

En Île-de-France, la circulation s’annonce donc chargée, avec des premiers départs en vacances qui viendront s’ajouter aux déplacements générés par l’activité économique traditionnelle du vendredi après-midi, aux trajets travail-domicile et aux départs habituels en week-end. À partir du milieu d’après-midi, la circulation sera donc dense, notamment sur les autoroutes A10 et A6, sur le boulevard périphérique et l’autoroute A86.

Si Bison Futé voit globalement Vert pour ce premier week-end de vacances d’octobre, la journée de vendredi sera néanmoins Orange en Île-de-France dans le sens des départs. Une région qu’il est conseillé de quitter ou traverser avant 14 heures afin d’éviter le pic de circulation attendue dans l’après-midi.