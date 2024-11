Prévisions de circulation : un week-end prolongé plutôt fluide sur les routes de France

Quelques jours seulement après la fin des vacances scolaires d'automne, le week-end à venir pourra être prolongé grâce au lundi 11 novembre, férié et donc chômé pour une partie des Français.

Ce jour de repos, qui offre une possibilité de départ en week-end prolongé, occasionnera, comme c'est souvent le cas dans cette situation, des déplacements entre les grandes métropoles et les destinations de villégiatures habituellement prisées par les citadins.

Les principales difficultés devraient se concentrer le vendredi 8 novembre dans les deux sens de circulation.

Dans le sens des départs, les encombrements les plus significatifs devraient s’étendre du milieu de l’après-midi jusqu’en début de soirée. Ils devraient concerner les axes en direction des frontières Nord-Est (A31 et A35), de la façade atlantique (N165, A87, et A63), et du Sud (A7, A50 et A64). En Île-de-France, la conjugaison du week-end prolongé et des trajets travail domicile pourraient engendrer des difficultés de circulation dès le début de l’après-midi et jusqu’en milieu de soirée, en particulier au niveau de la barrière de péage de l’autoroute A10.

Dans le sens des retours, des congestions pourront être observées sur les axes en provenance des frontières du Nord-Est (A1, A2, A16 et A35), mais aussi de la façade méditerranéenne (A7, A8 et A50). Elles pourraient s’étendre du milieu de l’après-midi jusqu’en début de soirée.

Si samedi et dimanche sont annoncés calmes au niveau du trafic sur les axes routiers français par Bison Futé, lundi 11 novembre, dans le sens des retours vers l’Île-de-France, la circulation sera dense dès le début de l’après-midi, notamment sur les autoroutes A6 et A10 et le restera jusqu’en fin de soirée. Des ralentissements ponctuels pourraient être encore présents jusque tard dans la soirée, essentiellement sur l’autoroute A10. Sur l’autoroute A13, des encombrements devraient également être observés dès le milieu de l’après-midi et jusqu’en début de soirée.

Les conseils de circulation de Bison Futé pour la période du 8 novembre au 11 novembre 2024

Dans le sens des départs

Vendredi 8 novembre

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 14h

- évitez l’autoroute A31, entre Nancy et le Luxembourg, de 17h à 19h

- évitez l’autoroute A35, entre Strasbourg et la Suisse, de 17h à 19h

- évitez l’autoroute A13, entre Paris et Rouen, de 17h à 21h

- évitez l’autoroute A87, entre Angers et La Roche-Sur-Yon, de 18h à 20h

- évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 17h à 19h

- évitez l’autoroute A7, entre Salon-de-Provence et Marseille, de 15h à 20h

- évitez l’autoroute A50, entre Marseille et Toulon, de 17h à 19h

Dans le sens des retours

Vendredi 8 novembre

- évitez l’autoroute A1, entre Lille et Paris, de 16h à 19h

- évitez l’autoroute A2, entre la Belgique et Combles, de 17h à 19h

- évitez l’autoroute A16, entre la Belgique et Amiens, de 15h à 20h

- évitez l’autoroute A35, entre la Suisse et Strasbourg, de 15h à 19h

- évitez l’autoroute A7, entre Salon-de-Provence et Marseille, de 15h à 19h

- évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Fréjus, de 17h à 19h

- évitez l’autoroute A61, entre Carcassonne et Toulouse, de 17h à 20h

Lundi 11 novembre

- rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 13h