Prévisions de circulation : vers un week-end de la Toussaint plutôt calme sur les routes de France

Ce week-end marque la fin des congés scolaires, qui, fait coutumier pour ces vacances automnales, sont communs à toutes les zones de France. La conjugaison des retours des vacanciers et du long week-end de la Toussaint devrait donc entraîner des déplacements plus nombreux que d'habitude sur les routes de France. De plus, les congés scolaires se termineront également pour la Belgique, pour les zones Nord et Centre des Pays-Bas, et le Luxembourg.

Les difficultés de circulation les plus importantes sont attendues dès ce jeudi 31 octobre, avec une circulation dense en direction du Nord, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de l’Arc méditerranéen et du Sud-Ouest. Dans le sens des départs, les encombrements sont apparus dès le milieu de l’après-midi et se poursuivront jusqu’en milieu de soirée. Les axes du Nord (autoroute A1) et de la façade méditerranéenne (autoroutes A7 et A8) seront principalement concernés.

En Île-de-France, la circulation sera dense en direction des différentes barrières de péage, notamment sur les autoroutes A10 et A6. Des difficultés pourraient apparaître sur le Boulevard Périphérique et les autoroutes A86 et A6B. Elles seront renforcées par les flux des trajets travail-domicile. Sur l’autoroute A13, des encombrements pourraient également être enregistrés jusque tard dans la soirée.Dans le sens des retours, le trafic sera soutenu jusqu’en début de soirée. Les déplacements les plus denses pourront être observés dans le Nord-Est (autoroutes A1, A2 et A35), ainsi que sur les autoroutes du Sud-Est telles que l’A7, l’A8 et l’A50. Dans le Sud-Ouest, les autoroutes A10 et A61 devraient connaître des ralentissements.

Samedi 2 novembre, en Île-de-France, dans le sens des retours, la circulation sera dense dès le milieu de l’après-midi, notamment sur l’autoroute A10 et le restera jusqu’en début de soirée.

Dimanche 3 novembre, en Île-de-France, dans le sens de retours, la circulation sera très dense dès le tout début de l’après-midi, notamment sur les autoroutes A6 et A10 et le restera jusqu’en fin de soirée. D’importantes difficultés sont aussi attendues aux barrières de péage, et des encombrements ponctuels pourraient être encore présents jusque tard dans la soirée, essentiellement sur l’autoroute A10. Sur l’autoroute A13, des ralentissements pourraient également être enregistrés dès le milieu de l’après-midi et jusqu’en début de soirée.

Les conseils de circulation de Bison Futé pour la période du 31 octobre au 3 novembre 2024

Dans le sens des départs

Jeudi 31 octobre

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 12h

- évitez l’autoroute A1, entre Paris et Lille, de 16h à 20h

- évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 17h à 20h

- évitez l’autoroute A7, entre Salon-de-Provence et Marseille, de 16h à 20h

- évitez l’autoroute A8, entre Le Luc et l’Italie, de 17h à 22h

- évitez l’autoroute A50, entre Marseille et Toulon, de 15h à 20h

- évitez l’autoroute A46 et la route nationale N346 pour le contournement Est de Lyon, de 15h à 20h

- évitez la route nationale N85, entre Grenoble et Gap, de 17h à 20h

Dans le sens des retours

- évitez l’autoroute A1, entre Lille et Paris, de 15h à 21h

- évitez l’autoroute A2, entre la Belgique et Combles, de 11h à 19h

- évitez l’autoroute A35, entre la Suisse et Strasbourg, de 16h à 19h

- évitez l’autoroute A10, à hauteur de Bordeaux, de 16h à 20h

- évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Salon-de-Provence, de 16h à 19h

- évitez l’autoroute A50, entre Toulon et Marseille, de 17h à 20h

- évitez l’autoroute A61, entre Carcassonne et Toulouse, de 17h à 20h

Samedi 2 novembre

- rejoindre ou traversez l’Île-de-France avant 13h

Dimanche 3 novembre

- rejoindre ou traversez l’Île-de-France avant 10h