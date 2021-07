Prime à la casse : échangez votre vieille auto contre un vélo électrique

En réponse à

Les très très nombreux urbains qui prennent leur voiture seul pour aller au travail à moins de 5 km de leur domicile, par exemple. Mais plus largement, pour aider ceux qui ont un vieux diesel et qui passeraient bien à un vélo à assistance électrique mais qui n'en n'ont pas les moyens. Mes deux grand pères faisaient TOUT à vélo, été comme hiver, qu'il fasse soleil ou qu'il pleuve, en ville et à la campagne, et à l'époque il n'y avait ni pistes cyclables ni possibilité de mettre le vélo dans le train ni assistance électrique. Et ils sont morts vieux et en pleine forme. Perso je suis plus modeste, je suis passé au vélo pour les trajets domicile-travail, soit seulement 10 km par jour. C'est bon pour la santé, l'environnement, et le portefeuille.