Prime de 6 000 € pour 100 000 employés Mercedes : frohe Weihnachten* ! 

Pendant que les moins riches des Français commencent à recevoir la "prime inflation", d'un montant de... 100 € (certes ils seront 38 millions), Mercedes a annoncé ce mercredi 16 décembre que 100 000 de ses salariés toucheraient... 6 000 € de prime d'intéressement au titre de l'exercice 2021 ! Ou plus précisément "jusqu'à" 6 000 €.

Ce sera donc au maximum 600 millions d'euros que la marque à l'étoile va généreusement distribuer, y compris, et c'est inédit, à 25 000 employés de la division "truck". Une façon de récompenser les employés du groupe, pour les efforts dont ils ont fait preuve en cette année 2021 difficile, marquée par les pénuries de composants, les fermetures d'usines, et la scission entre Mercedes-Benz cars et Daimler Trucks, qui a fortement mobilisé.

Et si les résultats financiers 2021 ne sont évidemment pas encore définitivement connus, la direction a tout de même décidé dès maintenant de verser cette prime d'intéressement, à un niveau très élevé par rapport à l'habitude (environ 5 000 € pour l'exercice 2018 et 5 700 € pour 2017, derniers exemples qui ont été médiatisés). De quoi donner le sourire aux effectifs, juste avant les fêtes de Noël.

Dans son communiqué, la direction s'exprime en ces termes : "Les entreprises (Mercedes-Benz Cars et Daimler Trucks, N.D.L.R.) expriment ainsi leur gratitude aux employés pour leur travail exceptionnel et leur flexibilité au cours d'une année qui a été une nouvelle fois marquée par la pandémie de coronavirus et par des conditions générales difficiles".

Mercedes estime aussi que cette prime est un "signal positif" pour 2022, année que la marque espère plus dynamique que 2021, où le rebond après une année 2020 catastrophique a été brisé dans son élan pour les pénuries de semi-composants.

Le versement de primes importantes est une habitude pour les constructeurs allemands. Et les 6 000 € de Mercedes, pour énormes qu'ils puissent nous paraître, sont encore inférieurs à ce que verse par exemple Porsche à ses effectifs (plus de 9 000 € pour 2018, presque 10 000 € pour 2019 et 7 850 € pour 2020 !).

Gageons toutefois que la comparaison n'effacera pas les sourires des employés étoilés, lorsque le virement tombera sur leur compte au mois de février 2022.

*Joyeux Noël !