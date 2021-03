Porsche verse 7850 € de bonus à ses employés et prépare l'avenir, avec Bugatti et Rimac

C'est la journée des résultats chez Porsche, qui annonce un exercice 2020 forcément inférieur aux précédents, crise oblige. Même à Stuttgart, il a fallu courber l'échine l'année dernière, mais pas dans la même mesure que les autres constructeurs. Porsche a tout de même livré 272 000 voitures dans le monde, et réalisé 4,4 milliards d'euros de bénéfices (avant impôts). Des bénéfices... en hausse par rapport à 2019 !

Pour récompenser, comme chaque année, une partie de ses employés allemands (27 000 sur 36 000), Porsche leur a versé une prime de 7850 €. C'est bien moins que l'année précédente (9700 €), mais c'est toujours un argument de poids pour créer ce fameux sentiment d'appartenance à une entreprise qui fabrique des produits haut de gamme et qui nécessite un travail sans faille de ses collaborateurs sur un segment exigeant.

Pour 2021, Porsche devra réaliser des défis, et le plus important d'entre eux pourrait être l'entrée en Bourse, soutenue par le directeur financier de la marque, Lutz Meschke. Selon l'intéressé, il est "Il toujours judicieux de mettre des marques individuelles en bourse afin de rendre leur valeur visible".

Mais ce n'est pas tout. Porsche, qui possède une part non négligeable de la marque croate Rimac, pourrait jouer le fameux intermédiaire qui permettrait de concrétiser la "fusion" entre Bugatti et Rimac. Celle-ci fait l'objet de rumeurs insistantes, même si l'on ne connaît pas encore les détails du triptyque entre Porsche, Bugatti et Rimac. Herbet Diess, le patron du groupe Volkswagen, a déjà confirmé que Bugatti va devenir une filiale de Porsche. Concrètement, Porsche pourrait créer une co-entreprise avec Rimac qui intègrerait Bugatti. La nouvelle montée de Porsche au capital de Rimac ne serait ainsi pas due au hasard...