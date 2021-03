Porsche monte à nouveau au capital de Rimac

La montée de Porsche chez Rimac, le petit fabricant croate de voitures électriques de prestige, s'est faite progressivement. 10 % en 2018, puis à 15,5 % quelques mois plus tard, et aujourd'hui, Porsche détient désormais 24 % de la marque d'Europe centrale qui fait tant parler d'elle, pour avoir notamment noué des partenariats techniques avec le groupe coréen Hyundai, mais aussi Koenigsegg et Aston Martin.

Rimac assure que la marque va rester indépendante et que tout ce qui touche aux investisseurs sera séparé de la partie projets automobiles. Mais si Porsche monte aussi haut au capital, ce n'est probablement pas pour rien. La marque allemande a certainement de la suite dans les idées : pourquoi pas, notamment, se servir de la technologie Rimac pour un futur modèle d'hypercar électrique ?

Le deuxième modèle de Rimac, la C_Two, va prochainement entrer en production. Les gros investissements des constructeurs ont permis à Rimac d'embaucher et de gonfler les rangs à un millier de salariés. Le petit croate monte ainsi doucement, mais sûrement.