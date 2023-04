Prix des carburants à la baisse pour ce week-end du 1er mai

Ce week-end du 1er mai est marqué par un lundi férié, la fin des vacances de la zone B et aussi la moitié de celles de la zone C. Il y aura donc du monde sur la route, Bison Futé prévoit d’ailleurs un vendredi rouge en Île-de-France.

Pour bon nombre d’automobilistes, ce week-end sur la route sera moins synonyme de gouffre financier. En effet, les prix à la pompe sont à la baisse. On note ainsi que le Sans-plomb 95-E10 s’affiche en moyenne à 1,9132 € le litre (- 2,3 centimes) et le gazole profite d’une baisse supérieure : 1,7621 €/l (- 3,8 centimes). À noter également que le Sans-plomb 98 passe sous la barre fatidique des deux euros : 1,9885 €/l. Le Superéthanol E85 et le GPL sont vendus en moyenne respectivement 1,1019 €/l et 0,9825 €/l.

Le gazole en baisse constante

Après avoir atteint un pic fin janvier cette année avec un prix au litre de 1,9432 € (supérieur à celui du SP 95-E10), les prix du gazole sont moins élevés et baissent de façon consécutive depuis six semaines. Désormais, l’écart est significatif avec l’essence (15 %).

En début de mois, la décision des pays producteurs et des membres de l'OPEP de réduire leur production laissait craindre une augmentation du prix du baril de Brent, et donc de celui à la pompe. Il n'en est rien, pour le moment. La faible demande aux États-Unis ainsi que le risque d'un nouveau relèvement des taux directeurs en sont les explications.