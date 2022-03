Prix des carburants : après la remise, une aide qui ciblera les gros rouleurs

C'est la grosse annonce du week-end : à partir du 1er avril, une remise de 15 centimes par litre de carburant sera accordée à tous les automobilistes, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Le rabais, qui s'appliquera au moment du paiement, sera valable pendant quatre mois, soit jusqu'au 31 juillet.

Et après ? Pour la suite, le gouvernement fait déjà savoir qu'il mettra en place une autre aide, mais celle-ci visera les gros rouleurs et ceux qui ne peuvent se passer de leur véhicule. Au micro de RTL, Barbara Pompili, ministre de la Transition Écologique, a évoqué une mesure "plus pérenne" que la remise, qui est, elle, "une mesure d'urgence".

La ministre a déclaré à nos confrères : "Le but est que d'ici le 31 juillet, on ait mis en place, on ait travaillé à une mesure qui touchera ceux qui sont les plus dépendants, c'est-à-dire notamment les gros rouleurs qui sont obligés d'utiliser leur véhicule pour travailler ou aller travailler". Elle n'a toutefois pas donné une idée précise de la mesure, indiquant qu'augmenter à nouveau le barème kilométrique faisait partie des pistes possibles.

Le gouvernement prend donc les devants, alors que deux échéances électorales approchent (la présidentielle et les législatives) et qu'il est impossible de savoir où en seront les prix des carburants cet été.