Prix des carburants : Jean Castex annonce une hausse de l'indemnité kilométrique

Bruno Le Maire l'avait évoqué ces derniers jours, Jean Castex vient de le confirmer lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée Nationale : le barème permettant de calculer l'indemnité kilométrique pour les ménages imposés déclarant leurs frais professionnels va être rehaussé.

Sur Twitter, le Premier Ministre a écrit : '"j’ai demandé à Bruno Le Maire de modifier, dès cette semaine, le barème kilométrique. Il sera rehaussé de 10 % pour mieux tenir compte de l'augmentation des prix. L'effet sera rapide et direct, dès la déclaration des revenus de 2021 ou des bénéfices de l'année dernière". Ce changement sera officialisé dans les prochains jours avec un arrêté.

Après le versement d'une indemnité de 100 € aux Français qui gagnent moins de 2000 € nets par mois, le gouvernement fait donc un petit geste, mais qui concerne un nombre restreint de Français. La volonté est de le concentrer sur ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture pour aller travailler. Ainsi, ceux qui déclarent des frais professionnels réels dans leur déclaration de revenus vont pouvoir déclarer plus de frais de carburant, ce qui fera un peu baisser leurs impôts.

Le gouvernement a écarté l'idée de faire baisser les taxes sur le carburant, mesure très coûteuse pour l'État, que les automobilistes ne sentiraient pas passer à la station. Il n'y aura pas non plus de deuxième chèque carburant, alors que les prix viennent encore de battre des records, avec un gazole à 1,65 € et un sans-plomb 95 E10 à 1,70 € en moyenne.