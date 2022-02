Prix des carburants : le litre de gazole atteint 1,70 € en moyenne en France

Nouvelle semaine de hausse pour les prix des carburants. Comme c'est le cas depuis le début de l'année, ils battent donc de nouveaux records. Entre le 4 et le 11 février, le gazole a encore augmenté de 1,4 centime en moyenne dans le pays. Il atteint une nouvelle barre symbolique, celle de 1,70 € le litre. Pour sa part, le sans-plomb 95 E10 a augmenté de 1,6 centime, frôlant 1,75 € !

Les prix continuent d'être tirés vers le haut par les cours du pétrole. Entre la progression de la demande d'or noir avec la reprise économique et les tensions géopolitiques, notamment entre l'Ukraine et la Russie, le baril de Brent reste au-dessus des 90 $ depuis plusieurs jours. Et il ne devrait pas baisser de sitôt. Au micro de RMC, Jean-Baptiste Djebarri, ministre des Transports, a dit ce lundi : "on s'attend à ce que prix du pétrole reste assez durablement haut".

Le gouvernement ne compte toutefois pas toucher aux taxes. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, a encore récemment écarté l'idée d'une baisse de la fiscalité, rappelant que l'État a déjà accordé une aide de 100 € aux Français qui gagnent moins de 2000 € par mois.

Il faut donc maintenant regarder du côté des stations qui font un geste commercial. Leclerc a décidé de proposer le carburant à prix coûtant toutes les fins de semaine jusqu'à début mars. Total a aussi mis en place une remise de 10 centimes par litre dans ses stations rurales.