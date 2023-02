Prix des carburants : Macron souhaite un « geste » des pétroliers

Mr Macron appelle à « l’esprit de responsabilité », c’est ainsi qu’il s’est exprimé ce matin lors de sa visite au marché de Rungis. Lors d’un point presse, il a précisé qu’il souhaite « que le dialogue puisse se finaliser entre le ministère et les entreprises concernées comme ça avait été fait l’année dernière sur les carburants avec des ristournes à la pompe qui avaient été faites par les entreprises comme Total. »

De son côté, Partick Pouyanné, le patron de TotalEnergies, s’est déclaré ouvert au rétablissement d’une remise si le prix des carburants dépassait 2 € le litre. Ce lundi, Bruno Le Maire en a remis une couche sur le plateau de BFM TV en précisant croire « à la parole de Mr Pouyanné, si le tarif dépasse les deux euros le litre… et bien, il tiendra ses promesses ». Il y a une semaine, Olivier Véran s’était exprimé sur le sujet en espérant qu’une nouvelle aide soit annoncée au plus vite.

Une ristourne avant le seuil des 2 €/l ?

L’État se veut donc de plus en plus pressant auprès des pétroliers et notamment de Total. L’année dernière, ce dernier avait instauré une ristourne dès le 1er juillet, qui fut prolongée jusqu’à la fin de l’année. Ainsi, le diesel pourrait ne pas être le seul concerné, et la barre des deux euros pourrait ne pas être franchie. En effet, la tendance est en légère baisse depuis le début du mois, même si les tarifs restent élevés.

Si TotalEnergies accorde à nouveau cette ristourne, elle sera de toute évidence bien accueillie. Cependant, elle risque de mettre à mal les stations indépendantes non affiliées à un réseau, comme ce fut déjà le cas l’année dernière.

De son côté, l’État n’évoque pas de coup de pouce supplémentaire de sa part. Pour le moment, il accorde une indemnité carburant de 100 €, dont la demande a été prolongée jusqu'à fin mars.