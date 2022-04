Prix des carburants : vers une remise de l'État plus ciblée ?

En pleine période électorale et alors que le prix des carburants à la pompe flambait, le Gouvernement a réagi promptement. Il y a quelques semaines de cela, il a donc été décidé au sommet de l’État d’une remise de 18 centimes par litre de carburant pour l’ensemble des Français. Une mesure qui aurait un coût global d’environ 3 milliards € pour l’État.

Si la mesure concerne aujourd’hui tous les Français, cela ne devrait pas durer. Selon Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, le Gouvernement réfléchit déjà à une aide plus ciblée : « La justice c’est d‘aider ceux qui font 100, 150 km par jour ou parfois davantage. »

A en croire le journal "Les Échos", l’État pourrait d'ailleurs se servir des récentes déclarations de revenus des Français pour identifier les gros rouleurs. Si la mesure fait encore l’objet de discussions au sein de l’Exécutif sur ses conditions d’attribution, Le Maire a confirmé le maintien d’un dispositif d’aide sur le carburant : « C’était une promesse du candidat Macron, ce sera donc une décision du président. »

En attendant une aide plus ciblée sur le prix des carburants, l’Assurance-maladie a annoncé la mise en place dès aujourd’hui d’une revalorisation financière exceptionnelle afin de soutenir les professionnels de santé, qui, en plus de la remise de 18 centimes à la pompe, bénéficieront d’une aide équivalente à 15 centimes par litre. Une mesure qui s’applique à tous les professionnels de santé conventionnés (infirmiers, kinés, médecins, sages-femmes, orthophonistes, pédicures/podologues, personnels de laboratoire, orthoptistes et dentistes), et devrait durer jusqu’au 31 juillet également.