Prix Volkswagen ID.7 Tourer : le break débute moins cher que la berline

C’est un fait, les SUV grappillent des parts de marché sur tous les segments, et les carrosseries break en font sérieusement les frais. Cela n’empêche pas Volkswagen de continuer à en proposer : Golf SW, Arteon Shooting Brake, Passat Variant, et désormais ID.7 Tourer.

Cette déclinaison familiale profite du même électromoteur que celui de la berline avec une puissance de 210 kW (soit 286 ch) associé à une batterie de 77 kWh de capacité utile. Son autonomie est un peu moins importante, de l’ordre de 606 km contre 616 pour l’Id.7. Concernant la recharge, elle accepte une puissance de 175 kW en courant continu, lui permettant de passer de 10 à 80 % de charge en 28 minutes environ.

Cette ID.7 Tourer est proposée en deux finitions : ID et Life Max. La première est vendue 58 990 €. Ce tarif est inférieur à celui de la berline, mais pour une raison toute simple. Cette dernière débute avec le deuxième niveau Life Max à 59 990 €.

Ce break de base dispose déjà de l’essentiel avec la climatisation bizone, le système d’infodivertissement avec écran de 15 pouces, Apple CarPay et Android auto sans fil, l’affichage tête haute, l’assistant vocal, l’accès et le démarrage sans clé ou encore les jantes de 19 pouces.

La finition Life Max, affichée à 60 690 €, s’équipe en plus du Travel Assist, de la caméra 360°, de la climatisation à trois zones, du volant et pare-brise chauffants, du chargeur à induction pour smartphone, des projecteurs à LED matriciels, du hayon électrique, des sièges massants…

700 € de plus que la berline

Par rapport à la berline, l’écart de prix ne s’élève qu’à 700 €, un surplus raisonnable en comparaison du volume de coffre offert. Banquette rabattue, elle dispose d’un plancher presque plat et de 1 714 litres de chargement. Lorsque celle-ci est en place, le coffre cube 545 litres, voire 605 litres via la position Cargo qui redresse les dossiers. Si la Passat Variant fait mieux, l’ID.7 Tourer est plus généreuse et plus polyvalente que la berline dont il dérive.

Ce break Volkswagen électrique n’a pas de concurrente directe. Il y a toutefois la BMW i5 Touring dont le prix est nettement plus élevé (à partir de 77 700 €), mais la puissance également avec 340 ch.