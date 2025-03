Le genre du cabriolet a tout simplement disparu du marché automobile actuel chez les marques généralistes, se cantonnant désormais aux marques premium et de luxe en plus de l’exception Mini.

Mais à la fin du siècle dernier, ce genre attirait encore la clientèle en masse et les constructeurs multipliaient les projets de ce type. A l’époque des Fiat Punto cabriolet, Peugeot 306 cabriolet et autres Renault 19 Cabriolet, la marque Seat travaillait elle aussi sur un véhicule à capote en toile comme le rappellent les spécialistes de Car Design Archives.

La base était la Seat Cordoba de première génération (1993-2002), cette grosse citadine tricorps basée sur l’Ibiza de l’époque dont le châssis reprend des pièces de la Volkswagen Polo de troisième génération et de la Golf de troisième génération. Le projet de la Cordoba Cabrio date plus précisément de 1996, année où Seat et Italdesign ont travaillé conjointement sur ce prototype très proche de la Cordoba à trois portes. La voiture paraît moins lourde visuellement que la Cordoba « coupé » malgré sa malle très haute et carrée.

Elle n’a pas concurrencé la Golf

Comme vous pouvez l’imaginer, le groupe Volkswagen a finalement décidé de ne pas valider le projet de peur qu’il ne concurrence la Golf Cabriolet alors dans sa troisième génération (1993-2002). Volkswagen décidera pourtant un peu plus tard de cannibaliser sa clientèle avec l’Eos (2006-2015) mais aussi la Coccinelle (1998-2019) mais aussi l’Audi A3 Cabriolet (2014-2020). Et Seat n’a jamais commercialisé de cabriolet dans sa gamme…