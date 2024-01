Projet "Redwood": la Tesla à 25 000 $ en approche

A quelques heures de la révélation par Tesla de ses résultats financiers 2024, l’agence Reuters nous apprend que la compagnie américaine a informé ses fournisseurs de son intention de lancer la production de son « petit » modèle à la mi-2025.

Ce véhicule, qui répondrait au nom de code « Redwood » en interne, s’apparenterait sans grande surprise à un crossover compact. Il est donc question d’une sorte de Model Y en réduction, véhicule dont on rappelle qu’il s’est hissé en tête des ventes en Europe en 2024 (devant la Dacia Sandero !).

A dire vrai, la volonté de Tesla d’élargir sa gamme vers le bas, de façon à abaisser ses coûts globaux de production tout en répondant à la course aux volumes engagée par les constructeurs chinois, n’est pas nouvelle. Mais sa concrétisation est de plus importante dans la mesure où la marque n’est pas parvenue à franchir le seuil des 2 millions de voitures livrées l’an dernier, qu’elle s’était elle-même fixé (1,808 million de voitures livrées…dont 1,739 de Model 3/Y!).

10 000 voitures par semaine

Pour y parvenir, Tesla doit donc lancer le modèle « de masse » qu’elle nous fait miroiter depuis des années, et dont l’éventuelle arrivée préoccupe beaucoup les actionnaires. L’entreprise aurait donc sollicité ses fournisseurs pour des propositions permettant une production hebdomadaire de 10 000 voitures, laquelle débuterait à la mi-2025 (on ne sait pas encore où, même si l’usine texane serait l’hypothèse la plus probable dans un premier temps).

En parallèle, il est question d’un robot-taxi reposant sur la même base technique que le modèle « Redwood ». En mai dernier, Musk, coutumier des déclarations fracassantes et souvent optimistes, avait déclaré que ces futurs produits seraient «au-dessus de tout ce qui est présent dans l’industrie», tant en termes de conception que de design.

Parallèlement à ce projet Redwood, l'entreprise américaine a un planning chargé pour 2024 avec notamment le lancement du Cybertruck (beaucoup plus cher qu'initialement annoncé) et celui d’une version actualisée du Model Y, lequel constitue aujourd’hui son principal relais de croissance. Le tout dans un contexte où la concurrence pousse ses pions en multipliant les nouveautés. Pas évident pour Tesla de conserver son avance dans ces conditions.