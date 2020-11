Promos : les offres spéciales déconfinement et Black Friday dans l'automobile

Les concessions ont rouvert leurs portes au public. Et les prochaines semaines seront cruciales pour elles. Le mois de décembre est déjà important en temps normal, pour atteindre des objectifs annuels, mais il le sera encore plus cette année car le reconfinement a quasiment mis les ventes à l'arrêt en novembre.

Pour attirer le public dans les showrooms, les marques vont mettre en avant des nouveautés très attendues, comme la C4 chez Citroën et la 500 électrique chez Fiat. Mais il y aura surtout de belles affaires, afin notamment d'écouler les stocks. Pour vous inciter à vite signer le bon de commande et faire un chèque, les vendeurs devraient être généreux. Afin de booster la reprise, certaines marques mettent d'ailleurs en place des offres spéciales pour ce déconfinement, par exemple Honda.

Ce n'est pas tout. La réouverture se fait aussi avec le Black Friday, dont la date "officielle" en France a été décalée d'une semaine, au vendredi 4 décembre. Plusieurs constructeurs vont se mettre aux couleurs de cette opération commerciale, ainsi que des centre-autos.

Caradisiac fait le point sur tous ces coups de pouce qui s'ajoutent aux promos habituelles. Retrouvez ici tout au long de la semaine les offres spéciales déconfinement et Black Friday, une page que nous mettrons à jour au fur et à mesure des annonces.

Citroën

La marque aux chevrons propose une prime stock jusqu'à 1 000 €, en plus des offres en cours, valable donc sur les véhicules disponibles via le site Citroën CarStore. Dans le détail : 500 € de prime sur C1, 750 € sur C3, C3 Aircross et Berlingo, 1 000 € sur C5 Aircross hors hybride. Valable jusqu'au 30 novembre.

Honda

Bel effort de Honda : la marque offre 1 000 € d'aide à la reprise sur ses modèles électrifiés, en plus des remises accordées par le concessionnaire. Cela concerne donc la nouvelle Jazz hybride, le CR-V hybride et la citadine électrique e. Valable pour une immatriculation avant le 31 décembre.

Peugeot

Le Lion se met aux couleurs du Black Friday, avec la promesse de "remises exceptionnelles" sur les véhicules en stock proposés sur le Peugeot WebStore. Cette opération est valable jusqu'au 6 décembre.

Skoda

En plus des promos déjà proposées (il y a de belles offres sur les SUV), Skoda a lancé une offre de crédit 0 %. C'est valable sur toute la gamme mais avec des véhicules en stock, jusqu'au 31 décembre.

Volkswagen

En plus des promos déjà proposées en novembre, la marque lance l'opération "Eco Days". Sur les Polo, Golf, T-Cross et T-Roc, à côté des offres de reprise (jusqu'à + 3 500 €), il y a en cas de location trois mois de loyer offerts (après l'apport). Cela concerne des modèles en stock disponibles immédiatement. Jusqu'au 31 décembre.