Réouverture des concessions : quelles sont les nouveautés à découvrir dans les showrooms ?

Ce samedi 28 novembre était aussi un jour de réouverture pour les vendeurs de voitures. Ces dernières semaines, ils avaient le droit de recevoir du monde sur rendez-vous pour la livraison de véhicules, mais pas pour la vente. Le soulagement était donc de mise dans les showrooms.

Dans les concessions, la réouverture n'a toutefois pas été synonyme de cohue ! Un vendeur Fiat que nous avons croisé ce samedi nous a dit avec humour : "On aimerait bien avoir autant de monde que But", en jetant un œil au magasin d'ameublement qui lui fait face, avec un parking plein à craquer au cœur de l'après-midi. Il a pourtant une vedette capable d'attirer la curiosité garée au bord de la route : la toute nouvelle 500 électrique. "On l'a récupérée hier" nous précise-t-il.

Voilà donc une grosse nouveauté à découvrir à l'occasion de cette réouverture. Et ce n'est pas la seule. Notre petite tournée des points de vente a réservé son lot de bonnes surprises. Grâce à un reconfinement plus souple, les marques n'ont pas pris trop de retard sur leur calendrier de lancements. Les usines ne se sont pas arrêtées en novembre, tout comme le travail des transporteurs. Ainsi, chez Renault, on a bien reçu la Twingo électrique. La Talisman restylée a aussi fait son apparition.

Autre grande vedette de la fin d'année, qui est arrivée dans les garages pendant le confinement : la toute nouvelle génération de la Citroën C4. La concession que nous avons visitée n'a d'ailleurs même pas eu le temps de mettre des plaques "décoratives" sur le modèle exposé, bien sûr en bonne place à l'entrée… ou plutôt la sortie, car on découvre qu'avec le cheminement spécial Covid mis en place, l'entrée est ici devenue la sortie. On aperçoit aussi la pancarte qui indique la nouvelle jauge : 50 personnes dans cet espace. Il devrait être difficile d'être en excès, les concessions ne sont pas des espaces où une foule se presse à un même moment. En revanche chez Renault, on nous a conseillé de prendre rendez-vous pour réaliser un essai.

Parmi les autres véhicules inédits à découvrir, on a la BMW Série 4, le Cupra Formentor, le Ford Explorer, le Hyundai Tucson, le Seat Ateca restylé ou le Suzuki Across. Se promener dans les concessions, c'est aussi l'occasion de découvrir des modèles lancés juste avant le confinement, comme la nouvelle Honda Jazz, la Hyundai i20, la Mazda MX-30, la Skoda Octavia, la Toyota Yaris ou la Volkswagen ID.3. Il faudra en revanche attendre encore quelques jours ou semaines pour voir la nouvelle Dacia Sandero ou le Peugeot 3008 restylé.