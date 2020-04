Promotions : les offres automobiles liées au confinement

À ce jour, les concessions automobiles restent fermées, et cela devrait être le cas jusqu'au 11 mai. De nombreux constructeurs assurent tout de même un service minimum, pour ceux qui ont un réel besoin de changer de voiture, par exemple le personnel soignant. PSA met notamment en avant l'achat en ligne et la possibilité d'une livraison à domicile.

Mais pour l'immense majorité des Français, l'heure n'est pas à l'achat d'une voiture. En avril, on ne va donc pas vous proposer notre habituel journal des promotions. Bien sûr, vous pouvez toujours consulter celui de mars pour connaître les offres qui étaient en cours si vous songez à changer de modèle après le confinement et vous voulez avoir une idée de la remise possible.

En revanche, voici un inventaire de promos qui ont été spécialement pensées par des constructeurs en lien avec le contexte actuel, en vue notamment de la reprise. Assurément, ce n'est qu'un début, d'autres marques vont imaginer des offres dédiées à la relance de l'activité à l'approche du déconfinement.

Nous mettrons cette page à jour au fur et à mesure des annonces.

Citroën

Citroën assure la vente en ligne via son site Car Store et assure la livraison à domicile.

Pour la commande d'un véhicule neuf non financé par PSA Finance France et livré avant le 30 avril 2020, un contrat d’extension de garantie de 1 an vous est offert, ce qui donne une garantie 3 ans ou 60 000 km.

Pour la commande d’un véhicule neuf financé par PSA Finance France en LOA ou LLD et livré avant le 30 avril 2020, le premier loyer ainsi que les suivants sont reportés gratuitement de deux mois. Reportés mais pas offerts.

Ford

Pour les achats de véhicules neufs, Ford a mis en place l'offre Esprit Libre 3+3 : les trois premières mensualités sont offertes et jusqu'à trois mensualités peuvent être différées, soit un premier paiement dans six mois. L'offre est valable sur les modèles en stock et pour le nouveau Kuga hybride rechargeable.

Par ailleurs, pour ceux qui ont déjà une Ford en location, il peut y avoir un report de trois mensualités, à payer dans les six mois.

Opel

Sur les modèles disponibles en stock (plus de 5 000 véhicules dans toute la France), Opel offre les trois premiers loyers, à partir du moment où il sera possible de livrer le véhicule bien sûr. Attention toutefois, il y a toujours un apport (1er loyer majoré) à régler.