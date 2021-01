Officiel : PSA et Fiat ont fusionné, vive les mariés !

Ce 16 janvier 2021 restera une date marquante de l'histoire de l'automobile. Deux acteurs historiques de cette industrie ont fusionné pour former un nouveau géant, le quatrième groupe mondial (selon les ventes 2019). Désormais unis, PSA et FCA (Fiat Chrysler Automobiles) forment Stellantis.

Il aura fallu un peu plus d'un an aux deux parties pour boucler leur mariage, les fiançailles ayant été annoncées fin 2019. Celles-ci faisaient déjà suite à plusieurs mois de tractations. Des échanges avaient même eu début 2019, mais Fiat avait une préférence pour Renault.

Les discussions entre l'italien et le Losange n'ont pas abouti, à cause notamment de l'État français, qui préférait que Renault se concentre sur l'Alliance, alors bien mal en point, et ses liens avec Nissan. Fiat est donc retourné voir PSA, ce dernier étant cette fois soutenu par l'État, qui voit d'un bon œil ce mariage.

Les deux parties ont bien évidemment dû apporter des garanties sur le maintien des emplois et des usines en Europe, terrain de jeu commun. Le contrat de mariage a aussi dû être revu en 2020 pour garantir une fusion entre égaux sur le plan financier, la crise du coronavirus ayant modifié les valeurs des entreprises. La Commission Européenne a de plus demandé des aménagements pour éviter une situation de monopole sur le marché des petits utilitaires dans plusieurs pays de l'Union.

Parmi les atouts de cette fusion, il y a une complémentarité géographique jugée bonne, avec un PSA en forme en Europe, tandis que FCA est bien implanté en Amérique du Nord, grâce à Ram et Jeep. Jeep est d'ailleurs le constructeur qui vend le plus de voitures dans ce nouvel ensemble. Et quel nouvel ensemble, puisqu'il compte une quinzaine de labels : Citroën, DS, Opel, Peugeot et Vauxhall du côté PSA, et Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, Ram et SRT du côté FCA.

L'un des gros enjeux de Carlos Tavares, patron de PSA qui devient maintenant patron de Stellantis, va d'ailleurs être de faire cohabiter toutes ces marques. Il devrait rapidement dévoiler sa feuille de route pour le nouvel ensemble, présentant notamment les premiers projets en commun qui vont permettre de dégager les milliards d'euros de synergies attendus.