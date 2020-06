PSA et Valeo, les plus gros déposants de brevets en France

Même si le nombre peut paraître impressionnant, un dépôt de brevet ne veut rien dire : rien ne dit que ce qui a été déposé ne verra le jour. Dans les grandes lignes, le nombre de brevets peut aussi représenter la capacité d'une entreprise à investir pour la recherche et le développement. Et à ce petit jeu, Valeo était très bien placé depuis 2016, l'équipementier occupant la première place en France.

En 2019, le groupe PSA a déposé 1183 brevets, 149 de plus que Valeo, qui repasse en seconde position devant Safran avec 871 brevets. PSA a déposé près de 3 fois plus de brevets que Renault, mais les chiffres ne disent pas s'il s'agit du Groupe Renault (comptant Dacia et Alpine) ou simplement de la marque Renault, même si c'est logiquement Renault qui regroupe le plus gros des brevets au sein du groupe.

Depuis 2013, PSA se maintient globalement autour des 1200 brevets déposés par an, alors que Renault est passé de 543 à 426 entre 2013 et 2019.