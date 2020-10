PSA : ventes en baisse mais chiffre d'affaires en hausse

Les résultats du troisième trimestre 2020 confirment à quel point PSA est solide financièrement. Entre juillet et septembre, ses ventes mondiales ont de nouveau fortement reculé. Le groupe a immatriculé 588 576 véhicules, soit un recul de 12,7 %. Il est tiré vers le bas par Opel, en chute encore de 22,3 %, alors que Peugeot retrouve quasiment un niveau normal avec - 2,6 %. Citroën est pour sa part à - 16,4 %.

Mais si le bilan des ventes reste dans le rouge, le chiffre d'affaires de la division automobile a augmenté de 1,2 %, avec près de 12 milliards d'euros. C'est donc une nouvelle illustration de l'impact positif du "mix produit" et des prix. En clair, PSA vend des véhicules plus chers et plus grands. Dernières illustrations en date : les nouvelles Peugeot 208 et 2008 (elles ont monté en gamme), ainsi que le Citroën C5 Aircross, qui vient de recevoir une version hybride rechargeable. Sur ce point, Opel attend beaucoup du tout nouveau Mokka.

Dès son arrivée à la tête de PSA, en 2014, Carlos Tavares a donné la priorité à la rentabilité. Ces résultats lui donnent encore raison. Luca de Meo, directeur général de Renault depuis cet été, veut une transformation similaire pour le Losange. D'ailleurs, au troisième trimestre, les ventes du groupe Renault ont mieux résisté (en baisse de 6,1 %) mais le chiffre d’affaires a encore fortement reculé.

PSA continue d'avoir comme objectif une marge opérationnelle courante moyenne supérieure à 4,5 % sur la période 2019-2021 pour la division automobile, même s'il s'attend à une chute des ventes de 25 % en Europe cette année, son principal marché.