Qu'essaie de nous dire le patron du design de DS Automobiles ?

Il n’existe actuellement aucun modèle sportif chez Ds Automobiles, même si les DS 7 et DS 9 peuvent développer 360 chevaux en version E-Tense hybride rechargeable. Les variantes sportives ont d’ailleurs totalement quitté le catalogue des marques de l’ancien groupe PSA, sauf chez Peugeot où la 508 PSE peine à convaincre avec son groupe motopropulseur pas franchement excitant.

La marque premium de Stellantis prépare-t-elle un retour sur ce terrain des modèles sportifs ? Thierry Metroz, le directeur du design de DS Automobiles, vient de publier une image assez étonnante sur son compte LinkedIn personnel. On y voit la DS 3 actuelle, configurée virtuellement dans une version sportive qui rappelle les DS 3 Racing et DS 3 Performance de la précédente décennie.

Une DS 3 Performance électrique, c’est possible ?

« Would you like one ? » (« en voudriez-vous une ? »), peut-on lire dans le message accompagnant cette publication. Le directeur du style s’amuse-t-il tout seul ou planche-t-on sérieusement sur une version sportive de la DS 3 actuelle (qu’il ne faut plus appeler Ds 3 Crossback depuis le restylage) ? Pourrait-elle s’adapter au nouveau groupe motopropulseur électrique à hautes performances de 240 chevaux qui trouvera prochainement son chemin sous le capot de l’Alfa Romeo Junior, de l’Abarth 600 et de la Lancia Ypsilon HF ? Rien n’est moins sûr. Quant à imaginer une DS 3 Performance équipée d’un moteur thermique poussé à plus de 200 chevaux comme l’ancienne, cela paraît hautement improbable puisque Stellantis a tout simplement abandonné ce genre de motorisation.