La Nordschleife reste un terrain d’essai absolument incontournable pour les constructeurs automobiles. « L’enfer vert » permet de mettre à l’épreuve les qualités dynamiques des véhicules en développement de toutes les marques, y compris pour les véhicules électriques dont les batteries sont poussées au maximum avec de longues phases d’accélérations et de très hautes vitesses atteintes. Se promener en bord de piste près du grand Nürburgring, c’est ainsi observer à coup sûr de nombreux prototypes de modèles futurs. Rien que dans la séquence ci-dessous par exemple, on y voit la future Aston Martin DB11 restylée en plus d’un Land Rover Range Rover Sport camouflé et du prochain Mercedes EQG.

Qu'est-il arrivé au prototype du Mercedes EQG électrique sur la Nordschleife ?

Pas vraiment faite pour l’attaque sur un tel circuit, la future déclinaison 100% électrique du Mercedes Classe G actuel parfait sa mise au point sur la Nordschleife avec une carrosserie toujours camouflée en partie. Mais l’exemplaire visible dans la vidéo rencontre un gros problème : obligé de s’immobiliser en bord de piste, il laisse ensuite échapper un bruit inquiétant lors des manœuvres à petite vitesse. A tel point que son pilote a décidé de ne plus bouger du tout et d’attendre sagement l’arrivée d’une dépanneuse. Un genre de désagrément qui arrive fréquemment dans ce genre de programme d’essai, visant précisément à vérifier d’éventuels problèmes.

Il sera prêt en 2025

Rappelons que le Mercedes EQG de série doit arriver en 2025. D’ici là, la version thermique du Classe G aura définitivement disparu d’ici là. L’EQG possèdera pas moins de quatre moteurs électriques (un dans chaque roue), lui promettant des capacités tout-terrain excellentes malgré sa masse qui pourrait dépasser les trois tonnes. Il coûtera sans doute plus de 100 000€ en prix de base.