Quand Frédéric Mitterrand roulait pour Opel

Depuis jeudi, les témoignages de sympathie se multiplient au sujet de Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la culture (mais aussi homme de télévision, écivain, cinéaste, et beaucoup d'autres choses encore), emporté par un cancer à l'âge de 76 ans. Si l'homme ne cultivait qu'un lointain rapport avec les engins à moteur - on se souvient toutefois qu'il avait quitté le ministère de la culture sur son scooter, en toute simplicié et à rebours des conventions - il a participé dans les années 80 à une campagne pour la marque Opel. L'occasion pour lui de vanter une opération "rentrée superstar", avec "des offres formidables sur Corsa et Kadett, reprise 5 000 et 6 000 francs minimum!" Ce petit bijou de culture youngtimer contient une autre surprise, puisqu'y apparaît un certain Gilles Benizio, qui accompagné de sa Shirley deviendra quelques années plus tard le fameux Dino. C'est drôle, bien mené, et cela permet de constater que ces bonnes vieilles réclames auto qui essayaient de nous faire sourire se montraient bien plus efficaces que les spots désespérément "greenwashés" d'aujourd'hui.