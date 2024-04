Quand le cardan « cogne »

Nous avons tous entendu cette expression du cardan qui « cogne ». Ce bruit sec, caractéristique, est souvent la traduction d’un cardan fatigué. Comme toute pièce mécanique les cardans s’usent au fil du temps et il est bon de les vérifier à partir de 150 000 km, même si la plupart d’entre eux sont capables d’en absorber le double. De plus, un cardan défectueux va affecter la stabilité et la maniabilité de votre voiture, notamment lorsque vous roulez à grande vitesse sur l’autoroute ou sur une route en lacets qui vous oblige à de nombreux changements de direction.

De quoi se compose un cardan ?

Le cardan a la forme d’un tube en métal muni de deux articulations. Il s’agit de deux joints homocinétiques, eux-mêmes constitués de billes ou de galets, coulissants sur des chemins de roulement. L’un est placé côté roue tandis que l’autre se trouve côté pont. Chaque joint est protégé par un soufflet de transmission indispensable pour le protéger de la poussière. Le soufflet contient également de la graisse qui assure la parfaite lubrification des joints.

Pourquoi vos cardans s’usent-ils ?

Il faut comprendre que votre style de conduite est pour beaucoup dans l’usure de certaines pièces mécaniques et notamment des cardans. Si vous conduisez de manière trop brutale en prenant des virages serrés, en braquant au dernier moment, c’est tout l’arbre de transmission qui va devoir supporter les efforts de votre véhicule. De la même façon si vos amortisseurs sont trop usés ce sont à nouveau les arbres de transmission qui devront seuls absorber les mouvements de suspension et de braquage.

Où sont placés les cardans ?

L’emplacement et le nombre des cardans dépendent du type de transmission de votre voiture :

Sur une traction avant les deux cardans sont placés sur le train avant

Sur une propulsion les deux cardans sont situés sur les roues arrière

Sur un 4x4, une transmission intégrale, ce sont quatre cardans que l’on retrouve par paire à l’avant et l’arrière du véhicule.

Quels sont les signes d’un cardan défaillant ?

Un bon indicateur d’un souci sur un cardan est la présence de traces graisseuses sur la jante de la roue. En effet si le soufflet d’un joint homocinétique est usé, fendillé, vous pouvez avoir une fuite de graisse. Mais le principal signe d’usure est un bruit sec, caractéristique lorsque vous prenez un virage, au démarrage de votre voiture ou lorsque vous passez sur un nid-de-poule ou un ralentisseur. De même, une vibration importante qui se répercute dans le volant, une direction instable avec des à-coups ou des mouvements brusques au niveau des roues sont souvent symptomatiques d’un cardan défaillant. Or, un cardan endommagé ne peut plus transmettre la puissance du moteur aux roues, et un cardan qui casse c’est prendre le risque de perdre le contrôle du véhicule et l’accident assuré.

Comment contrôler l’état des cardans ?

Le plus simple pour contrôler l’état des cardans est de placer son véhicule sur chandelles. Si vous constatez que le soufflet est fissuré, déchiré ou qu’il laisse suinter de la graisse, c’est le signe que ce dernier n’est plus étanche et qu’il peut laisser entrer des particules qui peuvent endommager le joint homocinétique. De même, il ne doit pas y avoir de jeu entre l’arbre de transmission et la roue.

Si en roulant vous entendez un cognement vous pouvez accélérer ou braquer à fond de façon à vérifier si le bruit est plus important. Dans ce cas il y a de fortes chances pour que l’un de vos cardans soit plus ou moins déficient.

Comment changer un cardan ?

Commencez par vérifier la bonne référence du nouveau cardan par rapport à l’existant en termes de longueur et de couronne ABS.

Avant tout il est nécessaire de placer votre véhicule sur chandelles ou sur un pont pour le surélever en toute sécurité.

Démontez la roue pour accéder au cardan à changer puis déboulonnez l’écrou de fixation du cardan au niveau du moyeu de la roue. Placez un bac de vidange sous la boîte de vitesses et vidangez l’huile de cette dernière.

Avant d’ôter le cardan il est nécessaire de séparer le triangle de suspension, la fusée et la tête du cardan au niveau du moyeu.

Changez le joint SPI du cardan qui le relie à la boîte de vitesses puis placez le nouveau cardan en le fixant à l’aide de l’écrou prévu à cet effet.

Fermez la vidange de la boîte de vitesses et refaite le plein de cette dernière par une huile de même qualité dont vous trouverez la référence dans le carnet d’entretien de votre véhicule. En théorie, à ce stade, il ne vous reste plus qu’à remonter la roue.

Changer un cardan est une opération difficile qui nécessite de bonnes connaissances en mécanique ainsi que des outils spécifiques tel qu’un arrache moyeu. D’autant que certaines boîtes de vitesses ne sont pas faciles à vidanger et encore moins à remplir. Par conséquent, mieux vaut ne pas vous y attaquer si vous êtes néophytes en mécanique car vous risquez d’endommager d’autres éléments.

Changer un cardan qu’est-ce que ça coûte ?

Si vous changez vous-même votre cardan, ce dernier vous coûtera en moyenne de 20 à 35 € pour un soufflet et de 58 à 220 € pour le cardan en lui-même sur un véhicule standard. Comptez en moyenne de 376 € à plus de 1 000 € avec l’intervention d’un mécanicien en fonction du type de véhicule et du nombre de cardans à renouveler. En règle générale seul le cardan endommagé a besoin d’être changé.