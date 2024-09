Même si elles tendent à se raréfier en ces temps où les transmissions automatiques et les voitures électriques gagnent du terrain, les boîtes manuelles restent incontournables sur le marché automobile français et européen.

Aux Etats-Unis, c’est loin d’être le cas. Même si les clients de sportives adorent jouer du levier là-bas, la plupart des automobilistes n’ont littéralement jamais utilisé une voiture à boîte manuelle de leur vie. Et les deux vidéos ci-dessous en sont la parfaite illustration.

Dans la première, on voit une Toyota Corolla GR d’un client située dans un garage Toyota quelque part aux Etats-Unis. Un employé demande de l’aide à l’un de ses collègues pour manœuvrer la voiture, ne sachant pas utiliser une boîte manuelle. Les manœuvres sont assez hasardeuses.

Quand les mécanos font n'importe quoi avec la boîte manuelle du client

Quand les mécaniciens abîment carrément la voiture

La seconde vidéo, plus préoccupante, montre une autre Toyota Corolla GR qui roule avec deux employés d’un garage à bord. Le conducteur ne sait visiblement pas du tout comment se servir d’une telle transmission, calant à de nombreuses reprises et maltraitant l’auto au point qu’un témoin « réduire l’accélération à cause de la température » s’affiche sur le tableau de bord. Les deux vidéos ont été enregistrées par une caméra ajoutée discrètement dans l’auto par le client, qui explique avoir constaté à plusieurs reprises des comportements abusifs de la part des employés.