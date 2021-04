Dans les années 80-90, un formidable vent d’inspiration a soufflé sur le monde de la publicité. A tel point que les enfants rêvaient de travailler dans la pub, qu’on consacrait des émissions de télévision… aux spots télé ! Ainsi de la mythique Culture Pub, imaginée et animée sur M6 par le regretté Christian Blachas. Il faut dire qu’à l’époque, les interruptions commerciales n’étaient pas forcément une punition, comme aujourd’hui. On avait souvent droit à de mini-films remarquablement réalisés, scénarisés et efficaces, n’hésitant pas à recourir à l’humour. Volkswagen en a fait ses choux gras, et c’est d’ailleurs par ce biais qu’historiquement, la marque allemande a réussi à imposer sa modeste Coccinelle dans un pays ne jurant que par la démesure clinquante : les USA.

Cette pub de 1964 est très efficace. « Vous êtes-vous déjà demandé comment un conducteur de chasse-neige se rend jusqu’au chasse-neige ? Il conduit une Volkswagen. Voilà, vous avez la réponse ». On sourit et on se sent stimulé puisque les qualités de la voiture (fiabilité, aisance à démarrer quand il gèle, motricité) sont vantées de façon implicite.

Quand les pubs de voiture nous faisaient rire

Avance rapide jusque dans les années 80. On a beaucoup parlé de ce spot en 1987, pour la Golf (légèrement) restylée. Gonflé car il fait passer l’acheteur de la VW pour un loser, et réussit pourtant à donner envie de s’offrir la voiture, qui passe pour la valeur sûre par essence (plombée).

Quelques années plus tard, en 1990, nouvelle actualisation de la Golf, nouvelle pub.

Là encore, la voiture est vantée de façon implicite. Car c’est bien connu, une Golf n’a pas de bruit de finition. Il faut avoir une image de marque en acier trempé de la Ruhr pour oser ce genre de film !

Vous aviez reconnu Michèle Laroque dans ce spot hilarant pour le service après-vente ? C’était en 1989, et on s’en souvient encore (si on plus de 35 ans, évidemment).

La qualité, ça a été le cheval de bataille de Renault à la fin des années 80. La R19 incarnait l’objectif de fiabilité totale de la Régie, et elle a réussi dans sa mission (avant que la Laguna II n’anéantisse tous ces efforts). La publicité s’en est bien évidemment fait écho. Ce spot de 1995 rend hommage à ce modèle qui a largement contribué à restaurer l’image de Renault, et conclut une série de clips publicitaires mettant en avant la fiabilité de la R19. J’aurais bien aimé vous montrer celui où on propriétaire de cette auto en vante la résistance devant un collègue sceptique, qui se met à sourire de façon narquoise quand, au grand dam son « ami », une volute blanche monte du capot de la Renault. Celle-ci était en fait garée sur une bouche d’égout fumante. Je n’ai pas retrouvé la vidéo.

Peugeot s’est aussi essayé avec succès à l’humour dans la pub, avec ce spot génial sur la 205, entré dans les annales. On notera les mentions à la toute fin : jantes alu et rétro droit en option. Peugeot, à cette époque-là (ce spot date de 1988), était vraiment pingre sur les équipements…

Citroën a connu également quelque succès dans la pub humoristique, avec notamment celle sur la Saxo Bic, qui a dû parler à un joli paquet de gens stationnant dans Paris… Pas sûr qu’aujourd’hui, elle soit acceptée…

On ne peut parler d’humour dans la publicité sans faire un détour par l’Angleterre, où on pousse la dérision à un degré surnaturel pour la grande majorité des Français. Ford a flirté avec les limites, surtout outre-Manche, où on s’émeut beaucoup vite que chez nous sur le sort des animaux.

Il y a celle sur la SportKa qui se défend contre un pigeon….

… Puis contre un chat.

Ça vaut bien la fausse pub sur le CCC (Comité Contre les Chats) des Nuls ! Elle a en tout cas été censurée dans bien des pays européens, et d’ailleurs, si elle marque les esprits, on doute qu’elle donne réellement envie d’acheter cette « Christine » de poche.

Dans la série humour, tout n’a pas fonctionné. Fiat s’y est essayé, avec un succès qu’on peut qualifier de douteux et un slogan dont on s’est beaucoup moqué.

On n’oubliera pas non plus la poule, au début des années 2000, qui a un peu mieux marché même si elle comparait les détracteurs nombreux de la marque italienne à des idiots sans cerveau. Toujours risqué de se moquer de ceux qu’on souhaite convertir…

Terminons par ce spot non validé par Mercedes. Réalisé par des étudiants en cinéma, et certainement inspiré par le film Dead Zone, il met en avant de façon légèrement subversive le système anti-collision de la Classe C, en 2013. La voiture a donc des idées politiques, ici, antinazies, mais cela pose une autre question : votre véhicule autonome peut-il décider de vous tuer si cela épargne plusieurs vies ?