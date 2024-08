Que trouve-t-on sur le darknet en matière automobile?

Tout a commencé d’une petite discussion à la pause café entre collègues : "et si on allait voir ce qu’il se passe en matière automobile sur le darknet ?" Très vite, les hypothèses les plus farfelues ont fusé au sujet de ce réseau où règne l’anonymat et prospèrent des activités illicites telles que la vente d’armes, de drogue ou de données personnelles. "Est-ce qu’on y trouve des photos d’accidents ?", "Des sites de petites annonces avec uniquement des voitures volées ?", "Des méthodes infaillibles pour rajeunir un compteur ou voler une voiture ?" Et nous vous épargnons d’autres idées plus folles encore formulées par les membres de la rédaction…

Mais pour en savoir plus, il fallait déjà commencer par trouver un moyen d’explorer ce sulfureux réseau qui, bien que représentant environ 5% du contenu total d’Internet, n’est par définition pas indexé par les moteurs de recherche classiques.

Si l’on peut effectivement accéder au darknet en quelques clics, il faut suivre une procédure relativement fastidieuse de façon à sécuriser sa connexion, condition sine qua non. Nous ne détaillerons pas celle-ci dans ces pages, mais retenez que cela exige notamment de recourir à un VPN, acronyme de Virtual Private Network qui chiffre votre adresse IP (ou Internet Protocol, l’identifiant unique attribué à tout appareil se connectant au web) et camoufle votre identité en ligne en temps réel. Cela nécessite aussi d’utiliser un navigateur spécifique.

Une fois la procédure au point, les portes de ce monde parallèle s’ouvrent en 5 minutes seulement, depuis n’importe quel ordinateur. Précisons bien que si le fait de se consulter le darknet n’est pas répréhensible, il est évidemment totalement prohibé de s’y livrer à des activités d’achat ou de vente de produits illicites.

Reste alors à trouver ce que vous cherchez, ce qui reste bien moins évident que sur le web tel qu'on le connaît. Des moteurs de recherche existent bien, mais on est loin de l’efficace simplicité qui fait la force d’un Google. A force de tâtonnements et de fausses pistes, nous avons fini par trouver plusieurs éléments liés de près ou de loin à l’automobile, dont nous vous présentons ci-dessous une sélection. Précisons pour terminer que nous ne livrons pas ici un quelconque mode d'emploi destiné aux apprentis faussaires, étant entendu que ceux qui veulent trouver des produits interdits n'attendent pas Caradisiac pour le faire.

600 € pour récupérer 1 point de permis

Nous vous épargnons ici les sites de vente d'armes de guerre en tout genre, ainsi que celles des homepages de certains sites spécialisés dans la drogue ou les faux papiers qui n'hésitent pas à imiter la présentation ou la phraséologie de sites officiels du "vrai" web. Inutile de leur offrir une vitrine dans ces pages. Quoi qu'il en soit, les acteurs du darkweb font preuve d'une inventivité certaine pour animer les sites par l'intermédiaire desquels ils se livrent à leur sinistre e-commerce. Quant aux dispositifs de rajeunissement de compteurs kilométriques, ils se trouvent déjà en nombre sur le web ouvert, sur des sites de petites annonces ou via des réseaux de communication type Telegram. Ce qui frappe le plus, finalement, est la facilité avec laquelle les réseaux permettent désormais d'accéder à toutes sortes de prestations ou produits totalement interdits.