Quelle bonne Audi d’occasion s’offrir pour 10 000 € ?

S’offrir une Audi, de nombreux automobilistes y pensent, mais tous n’osent pas sauter le pas : trop haut de gamme, trop cher, entretien coûteux, voici les arguments qui reviennent régulièrement.

Concernant le premier, les modèles de la marque naviguent effectivement dans la sphère du « premium », ce qui est plutôt un avantage. Les Audi profitent d’une réelle qualité de construction, que ce soit au niveau de la carrosserie, avec des éléments bien alignés, que de l’habitacle. C’est justement ici que se situe le point fort de ces modèles. Assemblé avec soin et affublé de matériaux de qualité, l’intérieur résiste très bien aux affres du temps, que ce soit au niveau des plastiques ou des selleries.

Au sujet des prix, notre sélection prouve qu’il n n’y a pas besoin de casser sa tirelire pour s’offrir un exemplaire orné des quatre anneaux. Cependant, il ne faut pas espérer lorgner les modèles encore au catalogue. Pour un budget de 10 000 €, les modèles proposés auront une bonne dizaine d’années et plus de 100 000 km au compteur.

Enfin, l’entretien reste un point clé. Les moteurs sont dans l’ensemble agréables à mener, mais ils ne sont pas exempts de défauts de fiabilité. S’il n’est pas facile de tracer l’historique d’un véhicule de plus de dix ans, il est nécessaire de privilégier un modèle qui a été parfaitement entretenu en temps et en heure, si possible dans le réseau du constructeur. Bien éplucher les factures s’avère donc indispensable, et être à l’affût du moindre bruit suspect lors de l’essai également. Pour vous aider, munissez-vous de la check-list de Caradisiac.

La plupart du parc roulant ne rencontre pas de souci particulier et assure une bonne tranquillité d’utilisation. Une utilisation qui donnera certainement le sourire à son conducteur et lui donnera la satisfaction de rouler dans une voiture bien conçue et bien construite.

Quarante ans après la fin de carrière de l’Audi 50, la marque allemande revient sur le segment des citadines. Bouille sympa, mécaniques performantes, finition léchée, l'A1 ne manque pas d’arguments. Seulement, Audi ne pratique pas des prix aussi réduits que son gabarit. Par ailleurs, son coffre s’avère juste et les places arrière manquent d’espace, ce que la version à cinq portes (Sportback) ne comble pas. Il faut également composer avec des suspensions un peu trop fermes. Aussi attirante soit-elle, l’A1 n’est pas exempte de défauts côté fiabilité. Les moteurs à essence (notamment le 1.2 TFSI) connaissent des problèmes de chaînes de distribution et les pompes à eau peuvent faire des leurs.

Ce que l’on peut trouver :

1.4 TFSI 122 ch Ambition (2011 et 140 000 km)

1.6 TDI 105 ch Ambition (2011 et 150 000 km)

De par son gabarit de citadine, il n’y a pas que le diesel qui règne sous son capot. Le choix est assez vaste et la large palette de motorisation est confortable. Malgré son âge, cette petite n’est pas bradée pour autant.

L’A3 est l’un des modèles phare de la gamme Audi. Depuis la première génération sortie en 1996, elle profite d’une très bonne réputation de qualité. Il faut dire que la finition à bord est particulièrement léchée, davantage que ses concurrentes de l’époque. Comme pour l’A1, on déplore un espace limité à l’arrière et un amortissement un peu ferme. En revanche, le conducteur a la bonne place, grâce à une bonne position de conduite, une ergonomie sans faille et globalement des moteurs agréables. Mais le tableau n’est pas parfait puisque cette berline a connu des soucis de fiabilité, surtout sur les diesel : turbo, vanne EGR, culasse…

Ce que l’on peut trouver :

1.4 TSI 125 ch Ambition (2011 et 140 000 km)

1.6 TDI 105 ch Ambition Luxe (2012 et 135 000 km)

Il faut garder à l’esprit que le diesel est très majoritaire sur l’A3. Néanmoins, il est possible de dénicher une version à essence, mais ne comptez pas réaliser des économies pour autant.

Le SUV compact allemand reprend la recette qui fonctionne chez Audi. Il profite alors d’une très belle finition, propose des moteurs suffisamment performants, distille un véritable plaisir de conduire, grâce notamment une agilité certaine. Mais il doit aussi avouer que ces suspensions sont un peu fermes et que le coffre se trouvera vite déborder lors des départs en vacances. De plus, il ne faut pas compter sur une éventuelle banquette coulissante. Enfin, si le Q3 n’est pas véritablement un mauvais élève en termes de fiabilité, il faut tout de même être regardant sur certains points comme la surconsommation d’huile sur les blocs à essence ou encore les pompes à eau et les vannes EGR des moteurs diesel.

Ce que l’on peut trouver :

2.0 TDI 140 ch Business line (2013 et 195 000 km)

Un budget de 10 000 € est vraiment la porte d’entrée du Q3. Les modèles ont globalement 200 000 km, il sera difficile de trouver des compteurs moins « garnis ».

Cette élégante berline est hautement désirable. En plus d’une ligne parfaitement équilibrée, sa qualité de fabrication est au-dessus du lot, son ergonomie est soignée, son confort est appréciable et son comportement routier s’avère sans reproche. Et pour ne rien gâcher, la palette de motorisations est très large, en essence comme en diesel, avec la possibilité de profiter de la boîte automatique S-tronic et de la transmission quattro. Comme la plupart des Audi, c’est au chapitre des places arrière et du coffre, notamment son accès, que les choses se gâtent. On peut aussi lui reprocher une fiabilité médiocre, avec des problèmes mécaniques, parfois lourds et coûteux.

Ce que l’on peut trouver :

1.8 TFSI 160 ch Attraction (2009 et 140 000 km)

2.0 TDI 143 ch Ambition Luxe (2010 et 160 000 km)

Pour ceux qui recherchent une version à essence, il va falloir s’armer de patience. Pour les autres, le choix est large avec une multitude d’annonces disponibles.

Retrouvez les annonces de l'Audi A4 sur La Centrale.





Ce modèle est l’archétype de la grande berline luxueuse et confortable. Sobre et élégante dans ses lignes, cette A6 dégage toujours une prestance certaine, malgré son âge. Audi a mis le paquet sur cette génération et cela se voit dès que l’on ouvre la porte. La finition est particulièrement soignée, que ce soit au niveau du choix des matériaux ou des assemblages, l’espace est suffisamment accueillant et le confort d’un bon niveau, même si l’amortissement est un peu ferme. La griffe haut de gamme se retrouve sous le capot avec de nombreux V6 essence et diesel. L’agrément de conduite est alors au top, permettant d’envisager les longs trajets avec le sourire. Méfiance cependant puisque les blocs diesel ne sont pas exempts de défauts avec notamment des soucis de turbo, de volets d’admission ou encore de culasse (2.0 TDI).

Ce que l’on peut trouver :

V6 3.0 TDI 224 ch Ambition Luxe (2004 et 165 000 km)

Les versions à essence ne sont pas introuvables, mais elles ne courent pas les rues. Le diesel est nettement plus répandu, notamment les V6 au fonctionnement très agréable. À ce prix, il faut se contenter de versions qui afficheront plus de 150 000 km au compteur et dix ans d’âge.

Très proche du concept qui le préfigurait, le TT définitif est un ovni à sa sortie. Un coupé, mais aussi un roadster, qui étonne pour une marque aussi sérieuse qu’Audi. Peu importe, le résultat est on ne peut plus séduisant. En plus de son design, il offre un intérieur sportif, bien dessiné et bien fabriqué. Encore aujourd’hui, il fait son petit effet. Pour ne rien gâcher, ses moteurs sont à la hauteur à l’image du 1.8 turbo de 180 ch ou 225 ch, pour ce dernier associé à la transmission quattro. Le V6 3.2 constitue le must, mais exige un budget plus conséquent. On peut juste lui reprocher un comportement pas suffisamment sportif. Très bien construit, le TT vieillit bien et ne connaît pas d’avarie lourde. Retrouvez la fiche fiabilité de l'Audi TT.

Ce que l’on peut trouver :

Coupé 1.8 turbo 180 ch (2001 et 150 000 km)

Coupé 1.8 turbo 180 ch (2001 et 150 000 km)

Pour un budget limité à 10 000 €, le moteur de 180 ch est le plus répandu. Une version déjà convaincante, qui peut être associée au plaisir de rouler cheveux au vent avec le Roadster.





Contrairement à la première génération, qui s’envisage davantage comme l’achat d’une voiture collector, celle-ci est beaucoup plus contemporaine. Elle conserve la ligne de la première génération, même si elle fait un peu l’impasse sur l’aspect symétrique des parties avant et arrière. Quoi qu’il en soit, le design est encore à mettre à son crédit et l’intérieur est tiré à quatre épingles. Surtout, Audi a décidé de soigner les trains roulants de son TT pour le rendre plus dynamique. Le plaisir au volant s’en trouve encore accru, secondé par des moteurs qui ne manquent pas de ressources. Côté fiabilité, le 2.0 TFSI peut être sujet à des surconsommations d’huile et des soucis du tendeur de chaîne. Deux points à surveiller.

Ce que l’on peut trouver :

Coupé 2.0 TFSI 200 ch (2008 et 190 000 km)

Coupé 2.0 TFSI 200 ch (2008 et 190 000 km)

Les déclinaisons RS et V6 3.2 sont particulièrement désirables, mais hors budget. Cependant, le 2.0 TFSI est déjà un bon compagnon, mais il faut accepter des modèles ayant parcouru près de 200 000 km.