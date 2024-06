Quelle est la meilleure musique pour rouler en voiture ?

L’association entre de la bonne musique et un trajet en voiture produit souvent des effets assez magiques. Kavinsky, ce DJ compositeur devenu célèbre avec le film « Drive » en 2011, expliquait parfaitement ce phénomène dans une interview de 2014 :

« Un trajet en bagnole, c’est vraiment la première image qui me vient à l’esprit quand je fais de la musique. C’est quand même une sensation de dingue de conduire en écoutant de la musique ! Avec ça, tu files des ailes à n’importe qui, on peut faire ce qu’on veut : on pleure, on rit, on crie. On ne doit rien à personne. J’ai vécu chez ma reum jusqu’à très tard et ma caisse, ma Honda Civic, c’était ma piaule à moi. J’ai dormi dedans un paquet de fois quand j’étais trop bourré pour rentrer. Je me faisais des tours de périph de dingue avec un disque à fond. Quand tu fermes les portes, t’as l’impression d’être dans un sous-marin, il n’y a pas meilleure acoustique pour écouter un album, pop, gospel ou branlette. Et puis le son avec toutes ces images qui défilent, c’est dingue »

Certes, l’isolement dans sa voiture peut aussi nous pousser à devenir des animaux (notamment lorsqu’on insulte copieusement les autres automobilistes à l’abri derrière les vitres dans les pires moments de la vie en automobile). Mais il faut bien reconnaître que la musique améliore souvent l’expérience de conduite et nourrit l’imagination. Selon les conditions et la chanson, elle peut même faire frissonner.

Les chansons préférées de la rédaction pour conduire

Au sein de la rédaction de Caradisiac, chacun possède son titre préféré à écouter derrière le volant. Pour Julien Bertaux, pas de doute : « Across 110th Street » de Bobby Womack, cette chanson qu’on entend d’ailleurs dans le générique de fin du film Jackie Brown lorsque Pam Grier conduit.

Pour Olivier Pagès, ce sera plutôt « Don’t stop believing » de Journey. Michel Holtz se la joue plus surf rock avec « God Only Know » des Beach Boys, alors qu’Olivier Cottrel préfère du gros métal : « Soldier Side » de System of a down. Alexandre Bataille choisit « Thunderstruck » d’ACDC, Eddy Clio préfère l’incontournable « Hotel California » des Eagles (qu’il vaut mieux écouter en Mercedes comme dans la chanson).

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Manuel Cailliot vibre en écoutant « Money for nothing » de Dire Straits et Stéphane Schlesinger en profite encore pour faire son intéressant pointu avec le « Le tam tam des gorilles » de Marcel Amont. Tout à fait coherent, Alan Froli nomme « Race with the devil on the spanish highway » d’Al di Meola. Pierre-Olivier Marie, enfin, choisit « Graceland » de Paul Simon.

Julien Bertaux : « Across 110th Street » de Bobby Womack

Olivier Pagès : « Don’t stop believing » de Journey

Michel Holtz : « God Only Know » des Beach Boys

Alexandre Bataille : « Thunderstruck » d’ACDC

Eddy Clio : « Hotel California » des Eagles

Manuel Caillot : « Money for nothing » de Dire Straits

Stéphane Schlesinger : « Le tam tam des gorilles » de Marcel Amont

Alan Froli : « Race with the devil on the spanish highway » d’Al di Meola

Pierre-Olivier Marie : « Graceland » de Paul Simon

Claude Barreau : "Afrodisiac" de Fela Kuti

Cédric Pinatel : « The chase » de Giorgio Moroder

Et vous, quelle est votre chanson préferée pour conduire ?