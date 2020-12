Quelle voiture est offerte à Amandine Petit, Miss France 2021 ?

La France a une nouvelle ambassadrice de beauté. À l’issue d'une longue soirée d'élection organisée au Puy du Fou, Amandine Petit, Miss Normandie, a été élue Miss France 2021.

Comme de coutume, la gagnante va être couverte de cadeaux. Elle recevra des bijoux, des robes, des objets high-tech ou encore des séjours. Mais le plus gros cadeau reste une voiture. Et c'est une nouvelle fois Peugeot, partenaire de l'élection depuis plus de trente ans, qui va l'offrir à la gagnante.

Il s'agit d'une 208, modèle qui a aussi reçu une sacrée distinction, celle de Voiture de l'année 2020. Et plus précisément une e-208, la version électrique de la citadine du Lion. En 2021, la Miss France se doit de rouler écolo ! C'était déjà cette voiture pour Miss France 2020, Clémence Botino. Généralement, la Miss élue reçoit les clés de l'auto en cours d'année, dans une concession de sa région.

Pour rappel, ce modèle arrivé sur les routes il y a un peu moins d'un an est doté d'un bloc de 100 kW, soit 136 ch, et d'une batterie de 50 kWh. Celle-ci donne une autonomie WLTP de 330 km. La e-208 est affichée à partir de 32 700 €, hors bonus écologique de 7 000 €.