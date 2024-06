Quelles sont les meilleures auto-écoles près de chez vous ? Le classement exclusif

Pour classer les auto-écoles, nos confrères de BFMTV se sont basés sur les données de la Sécurité Routière, ont retenu les établissements qui ont présenté au moins 20 primo-candidats à l’examen et pris en compte plusieurs critères : le taux de réussite dès le premier passage, le nombre de candidats au premier passage, le taux de réussite global et le nombre total de candidats présentés.

Au premier trimestre 2024, seulement trois établissements en France ont obtenu un taux de 100 % de réussite au permis de conduire dès la première présentation. Trois auto-écoles, toutes situées dans des cantons péri-urbains et ruraux. Tout comme l’ensemble des 10 meilleurs du classement. La ruralité comme facteur de réussite à l’examen du permis de conduire ? Pour partie oui. Les apprentis conducteurs doivent affronter différents types de situations, des morphologies routières variées (virages, montagne, pluie, verglas etc.) avec une circulation souvent moins dense qu’en ville. Moins de stress donc et une meilleure polyvalence pour le futur conducteur.

Le Top 10 des meilleures auto-écoles

1. Auto-école Micheli, Prunelli-di-Fiumorbo (Haute-Corse) : 100 % 2. Auto-école ECM, Machecoul (Loire-Atlantique) : 100% 3. Auto-école Vic 63, Vic-le-Comte (Puy-de-Dôme) : 100% 4. Energy, Voujeaucourt (Doubs) : 97% 5. AMJ formation, Beaucouze (Maine-et-Loire) : 96,4% 6. Turpeau formation, Les Herbiers (Vendée) : 96,1% 7. Auto-école, Montcornet (Aisne) : 96% 8. Rouretane, Le Rouret (Alpes-Maritimes) : 96% 9. Leturnier, Ploermel (Morbihan) : 95,6% 10. Auto-école Marie-Jo, Eauze (Gers) : 95,2 %

La conduite accompagnée, avec un taux de réussite supérieur de 25 % à la moyenne nationale, apparaît également comme un autre élément déterminant. L’apprenti conducteur pratique davantage que les 20 heures de conduite minimales imposées par la loi et même plus que les cours dispensées au sein d’une formation en auto-école. Par ailleurs, le futur conducteur apprend à rouler en tous lieux et toutes circonstances, de jour et/ou de nuit, ce qui explique leur meilleur taux de réussite à l’examen. À l’opposé, la région parisienne affiche des taux de réussite bien en deçà de la moyenne nationale. (Hauts-de-Seine : 49,9 %, Yvelines : 48,7 %, Paris : 47,7 %, Essonne : 47,1 % ; Val-de-Marne : 46,4 %).

D’après les professionnels l’île de France cumule les difficultés : densité de circulation élevée, forte perturbation du trafic, moindre recours à la conduite accompagnée ou encore candidats plus âgés. Un problème que l’on retrouve peu ou prou sur l’ensemble des grandes métropoles.

Les départements avec le meilleur taux de réussite dès le premier passage à l’examen

1. Hautes-Alpes : 75,9% 2. Deux-Sèvres : 75,3% 3. Haute-Corse : 73,3% 4. Lozère : 72,3% 5. Alpes-de-Haute-Provence : 72,2% 6. Haute-Loire : 72% 7. Côtes-d'Armor : 71,8% 8. Vendée : 71,5% 9. Maine-et-Loire : 70,9% 10. Gers : 70,9 %

Le saviez-vous ?

La Sécurité routière recense sur ce site Internet toutes les auto-écoles près de chez vous. Pratique pour vous aider à faire votre choix.