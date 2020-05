Quelles sont les Renault encore made in France ?

Un sujet explosif. Renault s'apprête à annoncer la fermeture de plusieurs sites en France, dont celui de Dieppe, où est assemblée l'Alpine A110. Les révélations de ces derniers jours ont été très commentées par le monde politique, notamment lors de la séance de question au gouvernement au Sénat. Le Premier Ministre a déclaré que le gouvernement sera "intransigeant" sur la préservation des usines françaises, en soulignant que si "Renault est une entreprise mondiale", "sa marque française est évidente".

Ces fermetures relancent le débat sur la délocalisation de la production du Losange. Son best-seller, la Clio, n'est plus du tout assemblé en France. Alors qu'une partie des Clio 4 étaient produites à Flins, la nouvelle sort des chaînes de Novo Mesto en Slovénie et Bursa en Turquie. Et l'autre meilleure vente du Losange, le SUV urbain Captur, n'a lui jamais été produit chez nous. Il l'a toujours été en Espagne. Est-ce plus rapide de dire ce qu'il reste en France ? Presque, car si en nombre de modèles, c'est encore une bonne moitié, côté volumes, c'est de plus en plus faible.

Pour Renault, la production en France, c'est trois grands pôles. C'est d'abord le haut de gamme : l'usine de Douai (Nord) a été spécialisée dans la production des grands modèles du Losange. Actuellement, elle produit les Scénic, Grand Scénic, Talisman, Talisman Estate et Espace. Ensuite, Renault en France c'est la voiture électrique. La Zoé est assemblée à Flins (Yvelines), en compagnie de la Nissan Micra.

Enfin, le dernier volet est devenu le plus important : ce sont les utilitaires. Toute la gamme de fourgons du Losange est assemblée en France. Les Kangoo sortent de l'usine de Maubeuge (Nord), le Trafic et ses dérivés (Nissan, Fiat, Mitsubishi) prennent naissance à Sandouville (Seine-Maritime) et le Master vient de Batilly (Meurthe-et-Moselle).

Les camionnettes tirent vraiment vers le haut la production tricolore de Renault, car pour le reste, c'est la déconfiture. Douai tourne bien en dessous de ses capacités, les Scénic, Talisman et Espace ne rencontrant plus le succès. Renault va d'ailleurs arrêter ces modèles ! Douai va devenir la nouvelle usine phare des électriques, spécialisée avec la nouvelle base CMF-EV. Deux SUV électriques sont attendus pour commencer et Douai pourrait récupérer la remplaçante de la Zoé. L'usine de Flins ne devrait en effet plus assembler de voitures.

Où sont produites les Renault ?