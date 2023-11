Quelqu'un a réussi à rendre encore plus disgracieuse la Série 7 4e génération

Difficile de succéder à l'élégante, classique et statutaire BMW Série 7 génération E38 notamment visible dans le film "Demain ne meurt jamais" via une puissante 750iL V12 télécommandée par le célèbre espion 007 James Bond. Sa remplaçante (E65 en berline, E66 en limousine et E67 en version blindée) choquait en 2001 avec une proue qui parvient à combiner un regard à la fois dégoulinant, massif et triste. Devant la critique, BMW revient heureusement à des projecteurs adroitement revus en 2005 lors du restylage du modèle. Mais revenons à notre sujet : quelqu'un a réussi l'exploit insolite de rendre encore plus disgracieuse la Série 7 de 4e génération pré-repoudrage.

Pour parvenir à ce résultat, son propriétaire a signé un bon de commande pour un exemplaire long blindé et équipé d'un toit rehaussé de 11,5 centimètres. L'auto se montre donc dans cette configuration particulièrement haute et longue sans que sa largeur ne progresse. Le véhicule dispose au final de proportions peu valorisantes laissant croire à un mélange de SUV et de berline étirée. Et ce, avec des projecteurs de phase 1.

Une tricorps blindée animée par un 6,0l V12

Afin de sauver l'honneur, son capot abrite une motorisation digne de sa valeur très élevée à neuf. Cette BMW Série 7 760Li embarque effectivement un désirable 6,0l V12 de 445 chevaux pour 600 Nm de couple. Une auto qui abat en version berline classique l'exercice du 0 à 100 km/h en 5,5 secondes avant d'atteindre une vitesse maximale bridée électroniquement de 250 km/h avec en guise d'ambiance un feulement et une ambiance mécanique aujourd'hui hélas disparus. Enfin, la voiture disponible au catalogue du revendeur russo-arabe VPS Motors revendique un blindage de niveau B7 promettant une résistance aux balles, un système de renouvellement de l'air de l'habitacle indépendant et un pare-brise capable d'exploser pour libérer une issue d'urgence. Bref, cette BMW Série 7 n'est pas laide pour rien. Du coup, vous signez ?