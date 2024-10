Quels constructeurs automobiles ont les aides à la conduite les plus dangereuses ?

Avez-vous déjà constaté des dysfonctionnements des systèmes d’aides à la conduite sur votre voiture ? C’est très probablement le cas à l’heure où la plupart des véhicules neufs disposent d’équipements autorisant la conduite autonome de niveau 2, celle qui permet à la fois de suivre d’autres véhicules en régulant automatiquement la vitesse mais aussi de garder la voiture centrée dans la voie.

Les bugs les plus fréquents se produisent généralement lorsque la voiture détecte un panneau de limitation de vitesse sur d’autres voies de circulation (par exemple une sortie d’autoroute limitée à 50 km/h et adapte sa propre vitesse en conséquence, parfois avec un différentiel aberrant avec la véritable limitation de vitesse en vigueur. Ou encore, lorsque le régulateur de vitesse adaptatif détecte une voiture à faible vitesse sur une voie d’à côté (souvent une sortie d’autoroute aussi) et freine brusquement le véhicule en conséquence. Le déclenchement intempestif du système d’aide au freinage d’urgence peut lui aussi se produire de façon assez régulière.

L’EuroNCAP enquête

Depuis 2020, l’EuroNCAP en charge de l’évaluation de la sécurité des voitures vendues en Europe s’intéresse de près à ces aides à la conduite et leur efficacité. L’organisme a fait évoluer ses critères de notation en la matière et vient d’étudier de près cinq nouveautés du marché, toutes dotées d’aides à la conduite de niveau 2 : la Mercedes Classe C, la Volvo EC40, la BMW i5, la Volkswagen ID.7 et le BYD Atto3. Il évalue désormais deux points dont le premier nous paraît particulièrement important dans ses tests, l’efficacité réelle du régulateur de vitesse adaptatif lorsqu’un danger se présente devant le véhicule et la réaction du véhicule lorsqu’il détecte l’inattention du conducteur alors que les systèmes de conduite semi-autonome sont activés.

Mercedes et BMW en tête, BYD dernier

D’après l’EuroNCAP, la Mercedes Classe C et la BMW i5 sont les deux véhicules ayant donné le plus de satisfaction dans ces tests spécifiques sur leurs aides à la conduite. Ils parviennent à « éviter la collision dans presque tous les scénarios d’essai du régulateur de vitesse adaptatif », mais aussi à « négocier correctement des virages en S à 120 km/h en restant dans la bonne voie », à désactiver automatiquement ces aides quand un capteur est obstrué avec un message clair affiché au tableau de bord, ainsi qu’à « immobiliser le véhicule en sécurité quand il détecte un risque de problème de santé grave du conducteur ». Les deux familiales premium sont jugées comme « très bonnes » par l’EuroNCAP.

La Volkswagen fait à peine moins bien en gardant le véhicule sur sa voie jusqu’à 100 km/h dans les courbes et la Volvo n’y arrive que jusqu’à 80 km/h tout en souffrant de certains problèmes : elle n’adapte pas sa vitesse « en fonction des caractéristiques de la route », possède un système de détection des mains sur le volant peu fiable et ne possède pas d’aide au changement de voie. Ces deux derniers modèles obtiennent une bonne note de l’EuroNCAP.

Comme la Volvo, le BYD Atto3 n’arrive à rester dans la voie que jusqu’à 80 km/h. En revanche, il est encore moins bon au registre des évitements de collisions et ne parvient à éviter l’accident que « dans certains scénarios ». Par ailleurs, il conserve son régulateur de vitesse adaptatif activé même lorsqu’un capteur est obstrué (et malgré un message affiché au tableau de bord) et ne désactive que le système de maintien dans la voie lorsqu’il détecte l’absence de réaction du conducteur. Pour ces raisons, l’EuroNCAP décrit comme « non recommandable » le BYD Atto3 alors même qu’il s’était contenté d’un avis « passable » pour les Toyota Yaris et autres Opel Mokka il y a trois ans (et de « moyen » pour la Tesla Model 3). C’est une première dans le genre.

Les constructeurs premium font-ils office de références en la matière au contraire des marques chinoises à la vocation abordable ? Il faudra davantage de tests d’organismes comme l’EuroNCAP sur le sujet mais il existe visiblement de grosses différences d’efficacité entre les différentes marques automobiles.