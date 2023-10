Conduire une voiture autonome de niveau 2 rend deux fois moins vigilant

L'université de Windsor et l'Human System Lab rapportent sur la toile les résultats de leur étude au sujet du comportement des automobilistes lorsque la conduite autonome de niveau 2 est activée. D'après les mesures réalisées sur une tricorps électrique Tesla Model 3, le niveau d'attention des conducteurs s'effondre une fois le système enclenché.

Lors de l'expérience, trente candidats prenaient le volant d'une berline Tesla Model 3 sur un parcours d'environ une heure trente empruntant entre autres l'autoroute Ontario Highway 401. Les capteurs installés dans l'habitacle relevaient la dilatation des pupilles, les clignements des yeux, le rythme cardiaque, l'orientation du regard et la position de l'automobiliste dans son siège. Les résultats sont sans appel : avec le système de conduite autonome enclenché, les conducteurs vaquent à d'autres distractions deux fois plus souvent que lorsqu'aucune assistance de ce type n'est enclenchée. Dans les détails, à bord de la Tesla Model 3 de l'expérience, le regard se porte majoritairement sur le grand écran tactile central. Les automobilistes décrochent plus souvent le regard de la route pour se concentrer sur la dalle. Une fois fixés sur l'affichage, leurs yeux y restent en outre plus longtemps que sans conduite autonome de niveau 2.

Pour rappel, la conduite autonome de niveau 2 exige que la personne aux commandes soit attentive pour effectuer d'éventuelles manœuvres d'urgence. Une contrainte qui disparaît avec la conduite de niveau 3 dont l'attention n'est plus nécessaire. Les constructeurs tels que Mercedes réfléchissent d'ailleurs à de nouvelles dispositions d'airbag pour les occupants souhaitant profiter de cette innovation pour se relaxer ou travailler dans une position très différente de celle de la conduite traditionnelle.