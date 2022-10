Qui rêve d'un coupé Peugeot rival de l'Alpine A110 ?

Des coupés dans la gamme Peugeot ? Ça n'existe plus depuis la disparition du RCZ en 2015. Si la marque au lion mettait un point d'honneur à proposer des carrosseries de ce genre jusqu'au début du siècle, ces variantes ne se vendent malheureusement plus assez pour qu'un constructeur généraliste ne décide sérieusement de s'y remettre. En la matière, l'Alpine A110 fait office de véritable miracle français puisqu'elle a réussi à surmonter toutes les barrières empêchant habituellement ce genre de projet d'aboutir chez les marques tricolores. Un miracle qu'on devait en partie à Carlos Tavares lorsqu'il était encore le bras droit de Carlos Ghosn avant de quitter Renault pour prendre la direction de PSA (puis de Stellantis).

Mais comme il n'est jamais interdit de rêver, l'illustrateur Theo Throttle imagine virtuellement ce que pourrait être un coupé sportif Peugeot moderne. Pour cela, il part d'une image de la récente Toyota GR 86 totalement transformée pour arriver à une proposition cohérente dans la gamme Peugeot. Nommé 3086 en référence à cette base japonaise, son coupé imaginaire arbore une face avant inspirée de la 308 actuelle dans une variante plus agressive. L'auto possède par ailleurs un long capot et sa poupe assez trapue présente elle aussi des feux ressemblant à ceux de la 308.

Le coupé impossible

Comme vous pouvez l'imaginer, on voit mal comment Peugeot pourrait se lancer dans un tel projet maintenant que la marque au lion est intégrée à Stellantis, dans un contexte où il n'y a absolument aucune place pour le développement d'un nouveau coupé sportif à la motorisation thermique. Reste qu'on l'imaginerait volontiers avec une masse limitée et, à condition de disposer d'une plateforme trouvée ailleurs (pourquoi pas une Giorgio dépouillée et raccourcie au maximum), avec une transmission aux seules roues arrière. Ne manquerait plus qu'un quatre cylindres poussé à un peu moins de 300 chevaux pour s'attaquer à la terrible Alpine A110. Oui, on s'égare un peu...